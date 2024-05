Domenica In, Venier piange Di Mare: furia sul web “Che ipocrisia!”

L’altro ieri, 17 maggio, è venuto a mancare il giornalista Franco Di Mare. Prima di iniziare la puntata di Domenica In andata in onda oggi pomeriggio Mara Venier ha voluto ricordarlo. La sua scelta, però, ha fatto storcere il naso ai telespettatori che hanno immediatamente commentato negativamente sul web la cosa. Capiamo meglio perché il gesto non è stato apprezzato dal pubblico.

Mara Venier ha voluto iniziare la puntata di Domenica In di oggi, domenica 19 maggio, con il ricordo del giornalista della Rai Franco Di Mare, scomparso a 68 anni qualche giorno fa a causa di un tumore. La conduttrice ha speso per lui parole bellissime, definendolo un amico ed un grande lavoratore. Ha poi fatto vedere un filmato che racchiudeva tutti i momenti più importanti della sua carriera. La zia Mara si è addirittura commossa nel ricordare il collega, lanciando successivamente la pubblicità prima dell’inizio della puntata con l’omaggio per Raffaella Carrà. Il suo gesto di ricordare Di Mare, tuttavia, ha fatto storcere il naso a qualche telespettatore che non ha tardato a commentare negativamente l’accaduto.

Il web commenta l’omaggio di Mara a Di Mare

Sui social network sono stati numerosi i commenti contro la scelta di Mara Venier di spendere qualche parola per il giornalista scomparso giorni fa. L’attacco non era rivolto direttamente a lei, bensì alla Rai tutta. Prima di morire, difatti, Franco Di Mare si era scagliato contro la dirigenza della Rai durante un’intervista da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. In quell’occasione il giornalista di guerra ha affermato di essere stato abbandonato e di aver chiesto lo stato di servizio, cioè l’elenco dei luoghi dov’era stato inviato e degli incarichi ricoperti. Stando alle sue parole, l’azienda, tuttavia, glielo aveva negato. I telespettatori hanno quindi trovato gli omaggi nei suoi confronti da parte della Rai come ipocriti. Già la decisione di stravolgere il palinsesto il giorno della sua scomparsa aveva fatto storcere il naso.

L’omaggio di Mara Venier di oggi a Domenica In ha scatenato a propria volta delle polemiche sul web.

Qui di seguito soltanto alcuni dei commenti a riguardo comparsi su X (ex Twitter):