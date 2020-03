Domenica in torna in diretta, no a sospensione: parla Mara Venier

Mara Venier conferma che Domenica in tornerà in diretta

La sospensione di Domenica in non sarà piaciuta per niente al pubblico Rai, visto che in tempi di quarantena la presenza di Mara Venier sarebbe stata senz’altro di compagnia. La decisione tuttavia era sacrosanta e forse inevitabile. Diciamo forse perché oggi abbiamo la conferma del fatto che Domenica in tornerà in onda in diretta, e a dirlo non è né un blog né una rivista ma proprio lei, la Venier, che, raggiunta da Adnkronos, ha rilasciato brevi ma entusiasmanti dichiarazioni sul programma che più di tutte l’ha resa la zia degli italiani.

Domenica In torna, ecco quando andrà in onda

Mara non ha parlato moltissimo: da Adnkronos infatti apprendiamo semplicemente che il programma, fermato solo per precauzione e non per motivi gravi, tornerà domenica prossima. “Si torna in diretta!”, queste le parole della conduttrice che ovviamente sarà entusiasta e felice di tenere compagnia al pubblico in questo periodo così difficile per l’Italia intera. Ci saranno i soliti aggiornamenti sul Coronavirus che purtroppo sta flagellando l’Italia, ma qualora fosse possibile si darà spazio anche a contenuti d’intrattenimento.

Palinsesti Tv, tutti i cambiamenti degli ultimi giorni per il Coronavirus

Ricordiamo che la mannaia che si era abbattuta su Domenica in ha colpito quasi tutti i programmi dei palinsesti: Rai ha dovuto rinunciare a molte trasmissioni così come Mediaset; basti pensare alla sospensione di un programma come Uomini e Donne e alla chiusura del Grande Fratello. Periodo buio per entrambe le reti che purtroppo come tutti si trovano a far fronte a un problema difficilissimo da gestire. Festeggiamo il ritorno della Venier dunque, con la speranza che l’emergenza Covid-19 rientri.