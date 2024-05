Domenica In, speciale mamme: Parietti stecca, Lambertucci show

Puntata dedicata alla celebrazione delle mamme quella di Domenica In andata in onda oggi, domenica 12 maggio, su Rai 1. In occasione della Festa della Mamma, Mara Venier ha invitato nel suo salotto diverse amiche e personalità dello spettacolo per parlare delle gioie e sfide della maternità: Paola Perego, Alba Parietti, Rosanna Banfi, Rosanna Lambertucci, Carmen Russo e Carolina Benvenga. Per ogni ospite, Mara ha preparato una sorpresa: un video speciale con i loro figli e un toccante messaggio di auguri, direttamente dai propri cari. Inoltre, ha dato ad ognuna di loro l’opportunità di esibirsi con una canzone dedicata ai propri figli e nipoti.

La prima a ricevere una sorpresa è stata proprio Mara Venier. La puntata si è infatti aperta con un tenero video dedicato a Mara insieme ai suoi figli e nipoti da parte degli autori di Domenica In. Al che, la conduttrice si è commossa ed è corsa ad abbracciare i suoi collaboratori. Dopodiché, ha dedicato uno spazio ad ognuna delle sue ospiti, a partire da Rosanna Banfi, che ha parlato della sua amata mamma Lucia, cantando “Balocchi e profumi” in suo onore.

Dopodiché, è stato il turno di Alba Parietti. La showgirl ha parlato dell’uomo della sua vita, il figlio Francesco Oppini. L’ex vippone ha anche mandato un messaggio, salutandola e facendole gli auguri per la Festa della Mamma. La Parietti ha anche parlato della sua di mamma, raccontando di quanto le manchi e di come ad oggi si penta di non averla ascoltata abbastanza quando era ancora in vita. Difatti, in seguito alla sua scomparsa, ha scoperto una serie di diari della madre, che le hanno permesso di conoscerla in modo più profondo di quanto avesse mai potuto fare prima.

Per il momento musicale, Alba Parietti ha poi scelto “Rien de Rien” di Edith Piaf, una scelta speciale dedicata alla sua mamma, Grazia. L’esibizione è stata alquanto memorabile, soprattutto per le notevoli stonature della showgirl. Le sue steccate sono state così clamorose che il video è diventato virale in pochi minuti, suscitando l’ilarità di tutti i telespettatori. Nonostante le difficoltà volcali, Alba Parietti ha cantato la canzone con grande passione, tanto da commuoversi.

Anche Rosanna Lambertucci ha dato un grande show. La conduttrice e giornalista ha fatto dei divertenti stacchetti di salsa per tutta la puntata, mettendo in pratica quanto imparato durante la partecipazione a “Ballando con le stelle“. Dopo aver raccontato del rapporto con la figlia, la Lambertucci ha poi danzato sulle note di “Viva la mamma” in compagnia di diversi ballerini, che l’hanno persino sollevata durante la coreografia.

Carmen Russo sorpresa da Enzo Paolo e Maria: scoppia una polemica

Infine, Carmen Russo ha raccontato del suo difficile percorso verso la maternità ed è stata sorpresa dai grandi amori della sua vita, Maria e Enzo Paolo Turchi, che sono arrivati in studio. Sfortunatamente, Enzo Paolo ha fatto un commento poco gradito ai telespettatori, descrivendosi come un “mammo” per il suo coinvolgimento nelle faccende domestiche come cucinare e occuparsi della casa. Al che, Paola Perego ha prontamente reagito, avvertendolo di evitare simili affermazioni, considerate troppo arcaiche.