Lambertucci, “giuria di Ballando faccia la dieta”: Lucarelli reagisce

Rosanna Lambertucci pungola i giurati di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli risponde. La conduttrice e nutrizionista è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane (Rai Uno) dove ha presentato il suo ultimo libro “La mia dieta semplice”. La Lambertucci ha detto che lo considera un volume “straordinario”. La Daniele, nel corso della chiacchierata, ha messo un po’ di pepe al dialogo, chiedendo alla giornalista se lo volesse consigliare a Guiellermo Mariotto, temuto ‘palettiere’ dello show di Milly Carlucci. Inutile spiegare il motivo del riferimento allo stylist veneziano, basta vedere la sua stazza.

La Lambertucci, cogliendo la palla al balzo, ha replicato dicendo che nella giuria non solo Mariotto avrebbe bisogno di seguire i consigli contenuti nella sua opera: “Lo consigliamo a parecchi della giuria, perché sono tutti quanti, tutto sommato… Devono dimagrire”. Selvaggia Lucarelli poteva mai far passare inosservata la frecciatina? Naturalmente no. E infatti tra le sue storie Instagram ha postato una sua foto con tanto di fulmini e saette, lasciando presagire che sabato sera non è lontano e che potrebbe scatenare una tempesta sulla Lambertucci.

Il tutto, opportuno sottolinearlo, ha avuto toni goliardici e scherzosi. Altrimenti detto la Lucarelli ha avuto una reazione non piccata, ma spassosa. Di tutt’altro tono invece il botta e risposta avuto di recente con Simona Izzo che ha persino paventato un’azione legale nei confronti della giurata. Selvaggia è sì stata pesante nel valutare Ricky Tognazzi. Ed è sì stata pesante nello spernacchiare in diretta la sceneggiatrice, chiamandola “Simona Pizzo”. Ma voler far passare il messaggio che abbia voluto dare della mafiosa all’attrice è francamente fuorviante e poco sensato.

Forse la Izzo, laddove volesse continuare a tenere testa alla giornalista, dovrebbe usare metodi e armi differenti. Buttare lì semi avvertimenti relativi a non meglio precisate cause legali è poco opportuno. Se comunque crede davvero che quella battuta del “pizzo” abbia leso la sua immagine, sia gravissima e sia passabile di una denuncia, fa bene ad affidarsi alla legge. Vincere poi una causa è tutta un’altra storia e andare a spiegare che qualcuno, in questo caso la Lucarelli, abbia voluto farla passare da malavitosa è sfida assai ardua.