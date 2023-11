Lucarelli posta video del figlio di Simona Izzo: ‘Radical chic di me*a’

Si sta incattivendo sempre più la faida che a Ballando con le Stelle vede protagoniste Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo. La giurata ha pungolato a più riprese l’attrice in diretta, affermando che dovrebbe essere meno presente al fianco del marito Ricky Tognazzi – che nel talent gareggia come concorrente – in quanto lo oscura. La discussione è degenerata nella scorsa puntata, con la Izzo che ha lasciato velatamente intendere che potrebbe decidere di querelare. Concetto ribadito a La Vita in Diretta, in cui è stata ospite martedì 7 novembre. “Passibile di querela”, ha detto la Izzo, sostenendo inoltre che la Lucarelli abbia ricevuto querele da “molte attrici” (fatto tutto da appurare). E Selvaggia come ha reagito? Naturalmente sfoderando gli artigli.

“Lucarelli passibile di querela. Ha disturbato tante attrici”. Questo il titolo di un portale circa le dichiarazioni della Izzo nel talk condotto da Alberto Matano. Tale titolo è stato ri-postato da Selvaggia nelle sue Story. La giurata come ha commentato? Con una grassa risata: “Ahahahah”. Insomma, pare proprio che non tema lo spettro delle vie legali, casomai la moglie di Tognazzi voglia tentare tale strada. E non è finita qui perché la giornalista, giusto per far capire ulteriormente cosa pensa della Izzo, è andata scoperchiare una pesante lite avuta dall’attrice con il figlio Francesco Venditti durante la loro partecipazione a Pechino Express nel 2012.

La furiosa lite tra Francesco Venditti e la madre Simona Izzo

All’epoca Francesco ebbe un durissimo sfogo nei confronti della madre. I due si trovavano in India e Venditti desiderava dormire in una casa tipica del posto, certo che sarebbe stata un’esperienza unica e irripetibile. La Izzo invece spingeva per una sistemazione più confortevole e comoda. Alla fine Venditti andò su tutte le furie accusando addirittura Simona che l’Italia era stata rovinata proprio da persone come lei.

Di seguito il dialogo infuocato ripescato dalla Lucarelli:

Venditti: “Voglio andare in una casa, por*a vacca. Se mi eliminano in questa tappa io non ho mai dormito in una casa indiana”

Izzo: “Capirai, sai che esperienza. Qua non c’è l’aria condizionata, si muore di caldo…”

Venditti: “Cosa ci sei venuta a fare?”

Izzo: “Comunque hai sbagliato a rifiutare l’ostello”

Venditti furibondo: “No, io rifiuto te che vuoi andare in un ostello; è come quando andavi in barca con Ricky, arrivavate al porto e lui dormiva in barca e tu andavi in hotel”

Izzo: “Questi sono fatti miei, io vado tutta la vita in albergo”

Venditti: “Sei proprio una radical chic che ha distrutto questo paese. Voi radical chic di mer*a distruggete questo paese”

Insomma, Selvaggia, andando a riprendere quel filmato, ha voluto smontare l’attrice e far comprendere ulteriormente ciò che pensa di lei. E no, non c’è proprio alcuna simpatia e nemmeno, pare, un briciolo di stima reciproca tra le due donen.