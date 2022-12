Nel pomeriggio di oggi, fra i numerosi ospiti di Domenica In di Mara Venier c’è stato spazio (per l’ennesima volta) anche per Cristiano Malgioglio, che ha avuto occasione di parlare in modo approfondito del suo primo vero show in solitaria, Mi casa es tu casa.

Il cantante, come sempre, si è lasciato prendere un po’ in giro dalla conduttrice, che ha scherzato sul fatto che ha deciso di non includerla nel suo salotto tv. Rivolgendosi a Malgioglio, dunque, Mara Venier ha commentato con tono beffardo:

“Lui poi ha fatto il nome di questa cantante spagnola. Poi non ha fatto il mio, lui ha ripiegato poi sugli altri. Il convento non passava di meglio, ma si è ben guardato dal dire ci sarà anche Mara Venier. Non mi ha proprio nominata”.

A questo punto, un divertito Cristiano Malgioglio ha cercato di giustificarsi alla bell e meglio‘, aggiungendo: “Ah non è sicuro. Amore te puoi venire quando vuoi. Sei una sorella per me”.

Mara Venier è quindi tornata a parlare di questa misteriosa cantante spagnola, scherzando sul fatto che in realtà non fosse poi così famosa (“Sarà famosa in Spagna ma qui la conosci solo tu” ha commentato la conduttrice). Il personaggio, effettivamente poco noto in Italia, è in realtà l’artista iberica Luz Casal.

Eppure, l’estratto dell’intervista a Malgioglio è stato ripreso da alcuni fan spagnoli di Eurovision Song Contest, convinti che si stesse parlando di fatto di un’altra persona. Nel caso specifico, il co-direttore di Eurovision Sound @hugo_cnm ha fatto riferimento a Chanel, l’artista cubana che ha rappresentato la Spagna all’ultimo ESC 2022 a Torino con SloMo.

Il video Twitter è rapidamente diventato virale, valendo a Mara Venier feroci critiche dai nostri cugini spagnoli (“Qui si nota che la signora fa un po’ schifo” ha scritto Hugo). Qui sotto potete recuperare la clip incriminata.

"Esa cantante española que será muy conocida en España por que fuera no"… Se nota un poquito de asco de cierta señora digoo pic.twitter.com/23cRdYTLys — Hugo ???????? (@hugo_cnm) December 4, 2022

Cristiano Malgioglio stesso, lo scorso maggio, aveva scatenato le ire dei fan iberici di Eurovision per aver sparlato di Chanel. L’artista aveva infatti dichiarato nel suo commento in diretta che la cantante era di fatto una “Jennifer Lopez del discount”. Il suo pezzo, in effetti, era particolarmente scatenato e dal sapore latino, ma non al livello dei pezzi di JLO. I commenti acidi di Zia Malgy erano rapidamente arrivati anche in Spagna, dove i fan di Chanel si erano sfogati contro di lui con tweet al vetriolo.

L’emergenza, comunque, è già rientrata. Il temibile Hugo si è già in qualche modo scusato, sottolineando che Mara Venier stava effettivamente parlando di un’altra persona (“Non iniziate a dire che alimento l’odio!” ha sottolineato il blogger).