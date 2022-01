Eurovision 2022: una conferma, un nuovo nome e 2 star ancora in ballo

I conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 verranno annunciati dopo il Festival di Sanremo, ma le indiscrezioni non mancano di certo. Oggi sono spuntati nuovi nomi per la conduzione, mentre uno diventa sempre più concreto. Il nome vicinissimo alla conferma è quello di Alessandro Cattelan, e verrebbe da dire che sarebbe un grave errore non schierarlo. Soprattutto considerando che Cattelan è entrato a far parte della famiglia Rai e forse questo suo arrivo è capitato nel momento più giusto. Chi ha seguito Cattelan nei suoi dieci anni sul palco di X Factor sa che è lui il volto giusto su cui puntare. Anche perché sa parlare perfettamente la lingua inglese, e non è poco.

Proprio perché è importante parlare fluentemente inglese molti hanno pensato che al suo fianco potrebbe esserci Chiara Ferragni, ma a quanto pare il suo nome si sta allontanando sempre più. Bubino Blog ha fatto il punto della situazione conduttori con le informazioni in loro possesso e ha fatto il nome di un’altra giovane attrice. Mentre il pubblico si prepara a Sanremo 2022, attesissimo visto il cast accolto con grande entusiasmo, c’è chi si domanda già chi prenderà il posto di Amadeus sul palco della prossima gara musicale. Stavolta internazionale, però.

I Maneskin con la loro vittoria hanno riportato in Italia gli Eurovision dopo 31 anni. L’Italia dovrà dimostrare all’Europa intera, e non solo probabilmente, di essere in grado di mettere su un grande show. Per questo anche la scelta dei conduttori dell’Eurovision 2022 è molto importante. Le ultime indiscrezioni parlano di Alessandro Cattelan volto di punta e sarebbe ormai quasi certo. Il nuovo nome invece è quello di Matilda De Angelis, giovane e talentuosa attrice già nota al pubblico internazionale. Non dovrebbero essere soli sul palco, ci saranno più di due conduttori.

Potrebbe esserci infatti il nome di una star conosciuta non solo in Italia e si parla di Laura Pausini o Mika. Nomi già spuntati, ma il fatto che se ne parli ancora lascia pensare che non siano fuori dai giochi, insomma.