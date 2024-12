Domenica In, Mara in lacrime: Banfi bisnonno ricorda la sua Lucia

Nella puntata di Domenica In andata in onda questo pomeriggio, domenica 15 dicembre, su Rai 1 tra gli ospiti in studio c’è stato anche Lino Banfi. L’attore è recentemente diventato bisnonno e ha condiviso con la conduttrice la gioia di questo momento. Durante la sua intervista ha anche ricordato sua moglie Lucia, scomparsa lo scorso anno in seguito ad una lunga malattia. Proprio nel ripercorrere la loro storia d’amore, Mara si è commossa in modo evidente fino alle lacrime.

Come di consueto ogni domenica anche oggi su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. Tra gli ospiti in studio c’è stato anche Lino Banfi. L’attore ha parlato della nascita di Matilde, figlia di sua nipote Virginia. Banfi è quindi diventato da nonno a bisnonno d’Italia! L’annuncio della nascita della piccola è stato dato da sua figlia Rosanna Banfi con un post pubblicato sui social e si tratta della primogenita di Virginia. Nel post non poteva non citare anche sua madre Lucia, scomparsa lo scorso anno dopo una lunga malattia. La bambina è difatti nata proprio nel giorno di Santa Lucia.

Chiaramente anche Lino non poteva non ricordare l’amata moglie durante la sua intervista con Mara Venier. L’attore ha ripercorso tutti i momenti più belli della loro storia d’amore, raccontando come si siano sposati alle sei del mattino di fretta e solo con i testimoni. Da lì la sua promessa a Lucia di una grandissima festa per le loro nozze d’oro. Nel parlare di lei e rivedendo le immagini di loro due insieme, Banfi si è evidentemente commosso. Come lui anche Mara Venier, che è addirittura scoppiata in lacrime nel ricordare la sua amica Lucia. La conduttrice ha difatti rivelato di sentire moltissimo la sua mancanza.

Il nonno Libero di Un Medico In Famiglia ha anche parlato del suo coinvolgimento in un video con Michele Bravi. Nel filmato si racconta la storia di una coppia di anziani e l’attore interpreta il ruolo di un nonno che si prende cura della moglie malata di alzheimer così come avvenuto nella realtà con sua moglie Lucia.