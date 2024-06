Lino Banfi, la nipote è incinta: perché è un miracolo e quali i rischi

Lino Banfi, il nonno più amato d’Italia, diventerà presto bisnonno. Sua nipote Virginia Leoni, figlia di Rosanna, è difatti rimasta incinta. La notizia è stata data dalla stessa Rosanna durante la sua intervista con Monica Setta a Storie Di Donne Al Bivio, in cui ha parlato anche della malattia della figlia, in menopausa precoce. L’annuncio è stato per questo motivo inaspettato per tutta la famiglia.

Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi, diventerà presto nonna. Sua figlia Virginia Leoni è difatti in dolce attesa. A dare la notizia è stata proprio lei durante la sua ospitata a Storie Di Donne Al Bivio, programma condotto da Monica Setta, nella puntata che andrà in onda giovedì 4 luglio. Durante l’intervista con la conduttrice, Rosanna ha raccontato di come Virginia abbia scoperto a soli ventisette anni di essere in menopausa precoce. Per tale motivo era parecchio difficile per lei avere dei figli ed aveva iniziato un percorso di procreazione medica assistita. Due tentativi precedenti di restare incinta erano tuttavia andati male, pertanto la notizia è arrivata decisamente inaspettata.

Parlando delle difficoltà di Virgina a causa della malattia, Rosanna ha spiegato di come sia lei che suo padre Lino non vogliano farsi troppe illusioni. I rischi della gravidanza, difatti, potrebbero essere tanti. Proprio per scaramanzia la Banfi non ha voluto comprare ancora niente per il nipotino in arrivo.

Qui di seguito le parole di Rosanna da Monica Setta, riportate da Leggo:

Virginia ha scoperto di essere in menopausa precoce a ventisette anni e ha iniziato un percorso complicato di procreazione medica assistita. Due tentativi sono andati male, ma la terza volta è rimasta incinta. Ancora non ci crediamo, neanche mio padre Lino si vuole illudere perché i rischi sono tanti. Ma Virginia è determinata. Per ora sta a letto e aspetta che passi il fatidico primo trimestre per dire a tutti che diventerà mamma. Se ho comprato qualcosa? Niente, per scaramanzia nemmeno un ciuccio o un bavaglino. Ma sono felice e spero che mia madre Lucia, scomparsa da poco, da lassù vegli sulla sua nipote del cuore.

L’unico rammarico di Rosanna è quindi che la sua mamma Lucia non potrà godersi il pronipotino.

La stessa Virginia Leoni aveva raccontato in precedenza della sua malattia. E’ con un messaggio sul cellulare che recitava “Lei è in menopausa precoce. È una situazione definitiva. Mi spiace” che ha scoperto la sua condizione che non le permetteva di avere figli.

In merito Virgina, 30 anni, ha dichiarato:

Prima di sposarmi, nell’ottica di avere un bimbo, ho deciso di smettere la pillola contraccettiva. Era ottobre del 2020 ma passavano i mesi e il ciclo mestruale non tornava. All’inizio ho pensato fosse normale, erano più di dieci anni che prendevo la pillola. Magari era legato allo stress per i preparativi delle nozze. Quando è passato un anno, ho fatto controlli più approfonditi. E solo allora è emersa la verità, che mi ha confusa, mi ha mandato in crisi.

Virginia è la primogenita di Rosanna Banfi, nata nel 1993, precisamente un anno dopo il matrimonio dei suoi genitori, Rosanna e Fabio Leoni. La ragazza ha un fratello minore di nome Pietro, nato nel 1998. Virginia è convolata a nozze nel 2021, sposando Gianluca De Marco con cui è stata fidanzata per circa otto anni. Sia lei che Pietro sono entrambi amatissimi dal loro nonno Lino Banfi.