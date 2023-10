Domenica In: l’ospitata di Flavia Vento è surreale e senza senso

Blocco surreale a Domenica In, protagonista Flavia Vento che ha sostenuto di aver visto la Madonna lo scorso 3 ottobre, alle 7.30 di mattina, al Parco di Roma Golf Club. Un’apparizione in cui la Vergine Maria le avrebbe detto che c’è bisogno di preghiera e che Gesù tornerà a breve sulla terra. Innanzi a Mara Venier e a diversi ospiti ha ribadito tale versione. In studio si è creata un’atmosfera tragicomica, con sbeffeggiamenti velati e non indirizzati alla Vento. Viene da chiedersi quale sia stato il senso di una simili ospitata. Situazioni simili si sono viste tantissime volte nei salotti di Barbara d’Urso, a memoria mai a Domenica In.

“Mi ha detto che Gesù tornerà”, ha assicurato la showgirl a proposito della presunta apparizione della Madonna. “Ti ha detto così, in italiano?”, la domanda densa di ironia della Venier. Simona Izzo ha dato una seconda sferzata sarcastica: “Ma avevi pranzato, avevi fatto colazione?”. “Lei è un messaggio che ha voluto dare a me”, ha replicato la Vento senza scomporsi per poi aggiungere: “Il 15 agosto ho fatto un video, sempre dove mi è apparsa la Madonna, un circolo solare mi seguiva”.

Il filmato è stato mandato in onda e nulla, trattasi di un video in cui non c’è niente di che, tranne che per la Vento che vede messaggi ultraterreni accessibili solo a lei medesima. “Ma guarda che è un riflesso quello”, l’ha incalzata la Izzo. “No, assolutamente no, mi seguiva”, la risposta della showgirl che in tempi non sospetti ha anche raccontato di aver visto un ufo: “Sapete che di recente lo Stato americano ha fatto delle indagini perché sono stati trovati resti alieni?”.

In realtà non è proprio come dice la Vento. Vero che ci sono delle indagini negli Usa, ma zero prove al momento che siano stati trovati resti alieni. “Sì, però la Madonna che ti parla… è una cosa diversa”, ha ripreso il filo del discorso la Venier. “Sì è un evento bellissimo. C’è chi mi crede e chi no, è un messaggio che mi ha voluto dare la Madonna, un messaggio di amore e pace”, ha tenuto botta l’ospite.

Alba Parietti: “Perché la Madonna ha scelto proprio te per apparire?”. ‘Ero atea, poi ho fatto un percorso di fede. E sono casta da dieci anni”, la replica. Giù il sipario di un blocco televisivo privo di logica e senso.