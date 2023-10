Flavia Vento: “Ho incontrato la Madonna, Gesù sta tornando”

Se non esistesse Flavia Vento, bisognerebbe inventarla. La showgirl romana, nel pomeriggio di martedì 3 ottobre, è spuntata su X, il fu Twitter, ed ha scritto un ‘cinguettio’ che è diventato virale in un amen, innescando una lunga serie di ironie. L’ex modella ha sostenuto di aver assistito nientepopodimeno che a una visione della Vergine Maria. Esatto, proprio la Madonna. In questo incontro ravvicinato, così sostiene sempre la Vento, lo spirito di Maria le ha detto che a breve Gesù tornerà sulla Terra. La showgirl ha inoltre aggiunto che siffatta manifestazione mistica è accaduta al Parco di Roma Golf Club.

“La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”. Questo il tweet è di Flavia Vento, che già in passato con i suoi tweet relativi agli “alieni” aveva fatto discutere. Nel post condiviso su X, la showgirl ha pure allegato la foto di una Madonna che dovrebbe ricordare quella che sostiene di aver incontrato. Si notano infatti la corona con le dodici stelle e il mantello.

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà pic.twitter.com/l7p5Dnpi7X — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 3, 2023

Inutile dire che su X sono piovuti tantissimi commenti, quasi tutti densi di ironia e sarcasmo. Evidentemente la Vento non gode di molta credibilità.

Flavia Vento e i racconti sugli avvistamenti alieni in cielo

Come poc’anzi accennato non è la prima volta che fa parlare di sé per delle prese di posizione e per dei racconti ‘ultra terreni’. Qualche mese fa, ad esempio, ha narrato di aver visto degli alieni. Ha anche preso la palla al balzo dopo che l’ex 007 americano David Grusch aveva dichiarato davanti al Congresso che gli Usa “hanno astronavi aliene” e che da “decenni nascondono un programma sugli Ufo”. La showgirl si è ringalluzzita nel leggere tale notizia: “Questa per me è una grande rivalsa”.

Lo scorso settembre era tornata alla carica, intervistata da MowMag, al quale aveva assicurati di aver visto un oggetto molto particolare in cielo. Nel dettaglio aveva raccontato di aver notato una stella che si muoveva emanando una luce fortissima, sottolineando di avere la certezza che non si trattasse di un aereo. Finita qui? Certo che no, perché la Vento ha anche dichiarato di aver avvistato un Ufo sei anni fa, mentre si trovava nelle Marche.