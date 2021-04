Flavia Vento contro Pio e Amedeo: “Ho un’intelligenza sovrannaturale”

Flavia Vento su tutte le furie. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è pubblicamente scagliata contro Pio e Amedeo. Il duo comico pugliese ha criticato la Vento in una recente intervista, nella quale ha ribadito che non tutti sono uguali e che di certo non si può paragonare Flavia a un personaggio di spessore come Piero Angela.

Dichiarazioni che hanno ferito molto Flavia Vento, che ha replicato a Pio e Amedeo su Instagram storpiando volutamente il nome della coppia:

“Cari pino e medeo avete detto che Flavia vento non è uguale a Piero Angela! Per fortuna non siamo tutti uguali: Flavia Vento non è uguale a Piero Angela e lo sapete perché? Perché il mio quoziente intellettivo va oltre la soglia del sovrannaturale e per questo resto incompresa! Mi comprende Edgarv Cayce (sensitivo, ndr), Mornah Simeona (religiosa, ndr), Ramses (faraone, ndr) e Ermete Trismegisto (saggio, ndr). Baci”

Al momento Pio e Amedeo non hanno ancora replicato alle insinuazioni di Flavia Vento: lo faranno nel corso della seconda puntata del loro show? Felicissima Sera tornerà su Canale 5 venerdì 23 aprile. Tra gli ospiti annunciati: Francesco Totti, Achille Lauro, Claudio Baglioni, Aleandro Baldi, Francesco Pannofino, Malika Ayane, Umberto Guidoni.

Queste le parole dette da Pio e Amedeo in merito a Flavia Vento:

“Ormai non si può più dire niente. E persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, adesso si sbizzarriscono sui social. Questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela”

Il grande successo di Pio e Amedeo con Felicissima Sera

Flavia Vento a parte, è un momento d’oro per Pio e Amedeo. Il loro show su Canale 5 – Felicissima Sera – si è rivelato un grande successo fin dalla prima puntata (in totale saranno tre). Esordio boom per il programma che ha appassionato oltre 4 milioni di telespettatori, raggiungendo il 20.13% di share. Numeri che hanno permesso a Pio e Amedeo di battere Serena Rossi e la sua Canzone Segreta.

Il varietà ha segnato picchi di oltre 5.486.000 telespettatori e del 24.41% di share. Sul pubblico 15/34 anni ha raggiunto il 35.62% di share. Grandissima performance anche sui social, dove Felicissima Sera è risultato l’argomento più discusso.

Gli hastag #felicissimasera e #pioeamedeo hanno generato la maggior attività di engagement della giornata. La promozione e la copertura durante la puntata hanno portato a un totale di 1.800.000 interazioni su Facebook, Instagram e Twitter, che include sia il traffico generato dagli utenti che dalle pagine Social del format.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha ringraziato Pio e Amedeo per aver portato comicità, ironia, buonumore, ritmo, simpatia, irriverenza e leggerezza in un momento tutt’altro che facile a causa della pandemia.