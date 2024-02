Domenica In, Emma Marrone epica e svalvolata: “È ubriaca”, video

Notte “complicata”, come a dire di baldoria sfrenata, per Emma Marrone che, dopo la finale del Festival di Sanremo, in cui si è classificata 14esima, si è data alla pazza gioia rincasando alle 8:30. Manco il tempo di un sonnellino e via, di nuovo sul palco dell’Ariston per partecipare alla puntata di Domenica In. Da Mara Venier, inevitabilmente, è arrivata svalvolatissima e frastornata. Voce roca, ma un largo sorriso di chi se l’è goduta alla grande.

“Emma, con gli occhiali da sole?”, si è chiesta ‘Zia Mara’ non appena ha colto Emma che ha subito spiegato di essere reduce da una serata da urlo. “Sono tornata a casa a 8.30 stamattina – ha spiegato la cantante pugliese -. Ho fatto festa. Sono dritta in after, non mi sono fatta mancare nulla. Devi uscire con me Mara… C’erano un sacco di feste pazzesche a Sanremo”

La Venier ha cercato di mettere un po’ di pepe all’intervista: “Hai fatto incontri carini anche?”. “Forse, chi lo sa?”, la risposta della musicista, con tanto di risatina maliziosa. Risate in studio perché Emma era davvero su di giri. “Sanremo è meraviglioso, me la sono goduta”, ha aggiunto la Marrone. “Ti trovo molto diversa e serena. Ti ho incontrato qualche mese fa, sembri un’altra persona”, ha sottolineato Mara Venier.

Emma Canta in playback a Domenica In e se ne frega di andare a tempo

Emma ha poi dovuto cantare Apnea, il pezzo portato al Festival. Viste le sue condizioni, si è optato per farla esibire in playback. E la cosa curiosa è che l’artista manco è andata a tempo con il suo stesso brano, evidentemente fregandosene della faccenda. Sui social in tantissimi hanno ironizzato, ricoprendo però la Marrone di affetto e facendo trapelare un pizzico di sana invidia per la serata di baldoria vissuta dall’ex allieva di Amici. Diversi anche coloro che hanno scherzato simpaticamente sullo stato ‘festoso’ della musicista. Commenti a caldo: “La amo, è ancora ubriaca da stanotte”; “Emma in botta a Domenica In, epica”; “Emma se ne frega di seguire il playback ahaha”, etc etc.

Emma, prima di congedarsi, ha inoltre incassato i complimenti dei giornalisti presenti in studio a Domenica In, i quali si sono detti certi che il brano Apnea avrà un successone nelle prossime settimane.