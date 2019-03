Chi sono gli ospiti di Domenica Live e Domenica In il 17 marzo 2019

Nuovo appuntamento in tv con Mara Venier. Domenica In torna su Rai Uno con tanti e diversi ospiti. Nella puntata di domenica 17 marzo 2019 saranno protagonisti: Red Canzian, Lino Banfi, Rosanna Banfi, Pif, Giusy Ferreri, Boombdabash. Tornerà poi, come anticipato da Tv Blog, Paola Barale, che è stata intervistata da zia Mara già la scorsa settimana. Chi ci sarà invece a Domenica Live? Barbara d’Urso ha annunciato a Pomeriggio 5 che ci sarà un matrimonio in diretta e verrà presentata la figlia appena nata di un famoso personaggio. Di chi si tratta? Per il momento Barbarella ha preferito non dire di più, lasciando così suspence nel pubblico.

Le ultime dichiarazioni di Mara Venier su Domenica In

In una recente intervista per il settimanale Oggi, Mara Venier ha definito la sua Domenica In un programma di successo: “Amato dal pubblico, un programma vincente. Mi hanno divertito alcuni post in rete tesi a minimizzare i risultati raggiunti. Mi hanno anche, non lo nego, procurato qualche dispiacere. Sono convinta che ognuno di noi abbia il dovere in primis di rispettare il lavoro degli altri. Ho preso atto di alcune reazioni e senza il minimo rancore. Per fortuna io ho una vita vera fuori dallo schermo che mi dà il senso delle priorità”.