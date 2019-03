Mara Venier, i competitors di Domenica In? “Mi hanno procurato dispiacere”

Mara Venier a Domenica In: la conduttrice è dispiaciuta

Mara Venier è tornata a parlare dei competitors di Domenica In in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, che le ha dedicato la copertina insieme al nipote Giulio (figlio di Elisabetta Ferracini). “La verità è che Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente. Mi hanno divertito alcuni post in rete tesi a minimizzare i risultati raggiunti. Mi hanno anche, non lo nego, procurato qualche dispiacere.”, ha dichiarato la conduttrice veneziana. Zia Mara ha aggiunto: “Sono convinta che ognuno di noi abbia il dovere in primis di rispettare il lavoro degli altri. Ho preso atto di alcune reazioni e senza il minimo rancore. Per fortuna io ho una vita vera fuori dallo schermo che mi dà il senso delle priorità”.

Mara Venier commenta il caso Adrian su Canale 5

Nell’intervista a Oggi Mara Venier ha detto la sua sul caso Adrian, l’evento di Adriano Celentano che dopo le polemiche dello scorso gennaio tornerà in onda in autunno. “Adrian? Se fossi stata ancora in Mediaset vi avrei partecipato con piacere. I miti, gli artisti veri non vanno mai giudicati ma solo compresi. Vanno rispettati. Senza se e senza ma”, ha sentenziato la bionda presentatrice. Tra l’altro Mara è pronta a girare una fiction con il clan Celentano. “Claudia Mori mi ha proposto una fiction, si chiamerà La fioraia del Giambellino. Un progetto che mi entusiasma assai”, ha confidato la Venier.

Mara Venier commenta il caso Riccardo Fogli

Da ex opinionista dell’Isola dei Famosi, Mara Venier non ha potuto non dire la sua sullo scandalo scoppiato all’Isola dei Famosi 2019. “Credo sia stata una brutta pagina di televisione. Mi dispiace per Alessia Marcuzzi. Mi domando però cosa ci faccia e perché, dopo tutto ciò, Riccardo Fogli sia ancora lì“, ha osservato la 68enne.