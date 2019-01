Mara Venier si svela: progetto nuova fiction e ascolti di Domenica In

Mara Venier si rivela a Chi: il progetto della nuova fiction e gli ascolti di Domenica In

Mara Venier non si ferma. Dopo aver riportato agli splendori di un tempo Domenica In, la conduttrice veneziana potrebbe presto tornare a recitare. Lo ha svelato lei stessa, durante l’intervista rilasciata a Chi (in edicola domani). Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Zia Mara ha parlato anche degli eccellenti risultati del programma festivo di Rai 1 in termini di ascolti. “C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà ‘La fioraia del Giambellino’. Così potrei tornare a fare anche l’attrice“, rivela la Venier, che, dunque, potrebbe seguire la stessa strada della rivale Barbara d’Urso, che proprio pochi giorni fa è tornata sul piccolo schermo, recitando nella serie tv La Dottoressa Giò .

Gli ascolti non sono tutto: le parole di Mara Venier su Domenica In

Fresca di un quasi 20% di share con Domenica In, Mara, a proposito dell’Auditel, precisa: “Io lo so che gli ascolti determinano il successo o l’insuccesso di un programma. Ed è chiaro che se il programma va bene io sono contenta”. Tuttavia i dati dei telespettatori non sono tutto: “Io mi ero proposta di fare tre ore e mezzo di allegria e pensiero, di leggerezza e profondità. Sono riuscita a fare una bella domenica e il successo, oltre agli ascolti, è stato nel gradimento, il caro, vecchio gradimento”. Doppia soddisfazione, quindi, sia di pubblico, sia per i feedback positivi sui contenuti del programma e sulla sua conduzione.

“In quel libro, che ha funzionato bene, eravamo arrivati a un certo punto della mia storia, ma questa è proprio un’altra fase della mia vita”

Nel frattempo, pochi giorni fa, nelle librerie è giunta la sua biografia Amori della zia con il nuovo sottotitolo Eh, già io sono ancora qua. Il testo si è arricchito di un capitolo inedito dedicato al suo ritorno negli studi di Viale Mazzini. “In quel libro, che ha funzionato bene, eravamo arrivati a un certo punto della mia storia, ma questa è proprio un’altra fase della mia vita. E sono felice perché Domenica In ha ritrovato la sua luce”, ha dichiarato la conduttrice.