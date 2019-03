Nancy Coppola ha partorito: è nata Giulia, seconda figlia della cantante

Nancy Coppola ha partorito. La cantautrice ha dato alla luce la piccola Giulia

Una bellissima gravidanza quella vissuta da Nancy Coppola, cantautrice napoletana ed ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Attraverso il suo profilo Instagram, Nancy ha reso tutti i suoi followers partecipi dei nove mesi più felici per la vita di una donna. E sempre sul social, Nancy ha dato l’annuncio della nascita della sua secondogenita, Giulia. La cantante partenopea è esplosa dopo la sua partecipazione al reality show L’Isola dei Famosi. Era stata proprio lei ad annunciare, sempre su Instagram, di essere incinta, mentre il sesso era stato svelato in diretta tv su Canale 5, da Barbara D’Urso. Ospite in una puntata dello scorso settembre, Nancy aveva rivelato di aspettare una bambina che avrebbe chiamato, appunto, Giulia. La cantate ha già un figlio, Vincenzo, nato dal matrimonio con Carmine.

Nancy Coppola è diventata mamma per la seconda volta

“Finalmente è arrivato il grande giorno… sono volati 9 mesi in un baleno. Oggi diventerò mamma per la seconda volta“, così aveva commentato la sua entrata in clinica nella mattinata di martedì 12 marzo, Nancy Coppola. Dopo diverse ore di attesa e tra le richieste dei fan, la Coppola ha annunciato la nascita di Giulia. La “donna di casa” è ora venuta al mondo, tra la felicità di Nancy, del marito, del piccolo Vincenzo e di tutta la loro famiglia. Tra balletti, emozioni e video, Nancy ha sempre tenuti aggiornati i suoi fan e followers. Proprio nell’ultima giornata con il pancione, la Coppola aveva postato un video tenerissimo insieme al figlio mentre ballava la “Baby Mama Dance“.

Nancy Coppola: “Vorrei avere tre figli”

La cantante ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi aveva tempo fa dichiarato di volere tre figli. Ora che è nata la secondogenita, Giulia, Nancy e il marito decideranno di averne anche un terzo? Restiamo aggiornati.