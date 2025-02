Domenica In, Cristicchi risponde alle polemiche: lo studio in lacrime

Prosegue la rassegna dei cantanti di Sanremo a Domenica In. Lo speciale di Mara Venier accoglie Simone Cristicchi per risentire il suo brano classificatosi quinto, ma amato da stampa e critica. Lo studio scoppia a piangere, nessuno degli ospiti riesce a trattenersi.

Durante la settimana sanremese, Simone Cristicchi ha commosso l’Italia con ”Quando Sarai Piccola”, ma da favorito dato quasi per vincitore ha suscitato diverse polemiche dopo alcune sue dichiarazioni. Il cantautore aveva dichiarato che aveva sottoposto il brano per 5 anni ad Amadeus ma che si sarebbe sentito a disagio ai festival di Ama. Forse sono state proprio queste parole ad averlo penalizzato al televoto, mettendosi contro la bolla social forse si è giocato il podio. Proprio su questa polemica, i giornalisti e gli ospiti della Venier hanno voluto sapere cosa ne pensasse Simone.

Simone Cristicchi a Domenica In: ”La mia canzone ha unito anche la politica”

Dopo l’esibizione, Mara Venier è costretta a prendersi un minuto. Tutto il parterre dei suoi ospiti è in lacrime, soprattutto Lino Banfi che non riesce a trattenersi. Zia Mara ha voluto dire qualcosa a Cristicchi senza microfono, che non si è sentito, sicuramente per ringraziarlo del suo brano. Tutti gli ospiti, da Lino Banfi a Barbara Foria hanno voluto condividere le loro esperienze personali legate alla canzone di Simone. Lino soprattutto ha voluto ricordare l’amata moglie Lucia scomparsa nel 2023. Quando la malattia della moglie è peggiorata, Lino Banfi confessa che lei aveva paura di dimenticarsi di lui, ma lui con il suo solito umorismo la tranquillizzò: ”Se ti dimentichi di me, ci presentiamo di nuovo!”, strappando un sorriso dolce amaro al pubblico.

Cristicchi poi è interrogato da Francesca Pascale sulle polemiche. Molti esponenti politici hanno strumentalizzato il brano, altri lo hanno travisato. Il cantautore ha risposto che non gli importa niente del male che è stato detto, lui si concentra sul bene che è nato da questa esperienza sanremese. Le reazioni e la comprensione del pubblico gli bastano, e anzi, sente di aver dato un contributo importante all’Italia. La sua canzone è un regalo che è stata apprezzata persino da Elly Schlein e da Giorgia Meloni. Si sdrammatizza dopo i fiumi di lacrime, immaginando persino una classe politica unita dalla musica e da Simone Cristicchi!