Domenica In chiude, Venier crolla e piange: “Stagione difficile”

Oggi, domenica 2 giugno, è andata in onda l’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier ha quindi chiuso un’edizione descritta da lei stessa molto bella, ma anche particolarmente difficile. Difatti, in questa stagione, la Venier ha accolto numerosi ospiti, riuscendo ad ottenere anche interviste esclusive. Basti ricordare quella a Belen Rodriguez, dove ha parlato per la prima volta dopo la separazione da Stefano De Martino, svelando i famosi 12 tradimenti. Dopodiché, ha avuto come ospite Fedez poco dopo l’emorragia che l’aveva portato portato in ospedale. Inoltre, Mara ha avuto anche il ritorno esclusivo in televisione di Barbara d’Urso dopo la fine del suo contratto con la Mediaset.

Ma, aldilà di questi successi, quest’edizione è stata sicuramente segnata dalla puntata sanremese andata in onda direttamente dal teatro Ariston. In quell’occasione, dopo gli interventi di Ghali e Dargen D’Amico sulla guerra in Palestina, la conduttrice ha letto in diretta un comunicato della Rai pro Israele. A seguito di ciò, è stata travolta da una pioggia di critiche. Una bufera social (e non solo) che Mara non ha vissuto affatto bene. In una recente intervista al Messaggero, ha rivelato di aver sofferto profondamente per questi attacchi, arrivando addirittura a definire questa stagione come la più difficile da quando è alla conduzione di Domenica In.

Non solo, Mara ha anche confessato di essersi sentita tradita da molti suoi colleghi. Senza fare nomi, la Venier ha svelato di aver chiuso i rapporti con molti personaggi dello spettacolo che considerava amici. Ebbene, in chiusura di quest’ultima puntata del talk show, la presentatrice ha di nuovo fatto accenno alle difficoltà vissute quest’anno. La ‘Zia‘ d’Italia è stata raggiunta dall’amico Cristiano Malgioglio e dai suoi collaboratori con tanto di torta per festeggiare la chiusura del programma.

Prima, sono stati mostrati dei video per omaggiarla, in cui sono stati raccolti i momenti più importanti delle 15 edizioni di Domenica In da lei condotte. Dopodiché, Mara ha voluto ringraziare tutti coloro che lavorano con lei e l’amministratore delegato Roberto Sergio. Ha poi mostrato particolare gratitudine per il direttore del daytime Rai Angelo Mellone, ribadendo nuovamente: “Questa è stata una stagione molto bella, ma anche molto difficile. Soprattutto in un momento”. Prima di dare appuntamento al prossimo settembre, è quindi scoppiata in un pianto liberatorio, per poi salutare tutti i telespettatori.