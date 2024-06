Mara Venier chiude Domenica In: “ho sofferto tantissimo” MA…

Andrà in onda oggi pomeriggio l’ultima puntata di questa edizione di Domenica In. Proprio per questo Mara Venier si è raccontata al Messaggero. Durante l’intervista la conduttrice ha ripercorso quest’ultimo anno della sua carriera, svelando anche qualche dettaglio su ciò che la attende in futuro.

Mara Venier si appresta a chiudere la quarantottesima edizione di Domenica In, programma di cui ormai è la regina indiscussa. Tra gli alti e bassi di questa stagione è impossibile dimenticare la lettura del comunicato Rai per la quale la conduttrice veneziana è stata duramente attaccata dal pubblico.

Domenica In: l’edizione peggiore

La Venier ne ha parlato al Messaggero, svelando che quella che si sta per concludere è stata la peggior edizione del suo programma, proprio a causa di ciò che è accaduto nella puntata speciale di Sanremo. La conduttrice ha confessato infatti di non aver vissuto bene la cosiddetta “shitstorm” che l’ha colpita dopo l’accaduto:

Ci sono rimasta molto male, ne ho sofferto tantissimo.

Ha poi aggiunto che, se tornasse indietro, sceglierebbe di non leggere il comunicato, spiegando che allora non conosceva il contenuto del testo:

Io lo lessi praticamente in diretta, ne ignoravo il contenuto.

La presentatrice ha parlato anche del comportamento dei suoi colleghi riguardo il fatto che l’ha colpita. Mara ha rivelato infatti che, mentre alcuni le sono stati vicini (Alberto Matano e Fiorello, ndr.), altri sono spariti. La Venier non fa nomi, ma spiega di averli ormai esclusi dalla sua vita.

Domenica In torna a settembre

In ogni caso, nonostante il difficile periodo che ha vissuto, la conduttrice ha confermato che tornerà a settembre con una nuova edizione di Domenica In, rivelando però che non vorrebbe essere sola al timone della trasmissione.

Mi piacerebbe dare spazio e possibilità ad altri. Spero di trovare le persone giuste. Mi piace molto un’attrice comica come Barbara Foria, anche perché sto pensando di coinvolgere solo donne. Vedremo. Devo parlarne con Mellone (il Direttore dell’Intrattenimento DayTime, ndr.)

Detto questo, una volta che andrà in “pensione”, Mara ha spiegato che le piacerebbe vedere Alberto Matano al suo posto, per poi passare il testimone a Stefano De Martino, che si conferma uno dei prossimi volti di punta di Rai Uno.

Nel corso dell’intervista, la Venier ha poi mostrato solidarietà nei confronti della collega Barbara D’Urso, circa il trattamento a lei riservato da Mediaset:

A me dispiace molto per tutto quello che sta vivendo. Che piaccia o meno, è una che sa fare il suo mestiere. Sono solidale con lei e mi auguro davvero che possa tornare presto a fare tv da qualche parte.

I progetti futuri di Mara Venier

Infine, Mara ha svelato qualche dettaglio sui suoi progetti futuri. Oltre a tornare con Domenica In infatti, la presentatrice ha confessato di aver ricevuto la proposta di condurre un bel format per una prima serata Rai. Oltre a questo, è notizia di stamattina che la Venier tornerà al cinema dopo trentuno anni: la conduttrice sarà tra le protagoniste del prossimo film corale dell’amico Ferzan Ozpetek, tratto dal suo romanzo “Cuore Nascosto“.