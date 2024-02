Mara Venier fa mea culpa ma non basta: nuova chiusura dei social

Sono passate più di due settimane dallo scandalo che ha coinvolto Mara Venier, ma l’ondata di critiche nei suoi confronti sembra non essere ancora finita. Com’è noto, in diretta a Domenica In, Mara ha letto un comunicato scritto dall’ad Rai Roberto Sergio pro Israele, mandato dopo l’intervento di Ghali a Sanremo, dove il cantante ha espresso la sua solidarietà contro le vittime civili di Gaza. Non solo, la conduttrice ha anche interrotto Dargen D’Amico, il quale aveva parlato sempre dello stesso argomento. A seguito di tutto ciò, la Venier è stata fortemente attaccata dal popolo social, arrivando a dover persino chiudere i commenti sul suo profilo Instagram.

D’altro canto, diverse personaggi televisivi hanno supportato la collega, tra cui Fiorello e Fabio Fazio, il quale ha preso le sue difese in diretta a Che Tempo Che Fa contro il giornalista Massimo Giannini dopo una sua pesante bordata sul comportamento della conduttrice veneta. In questi giorni, Mara ha cercato di scusarsi per quanto accaduto, chiedendo pace e di capire la sua situazione. Poche ore fa, la Venier ha pubblicato una sua foto su Instagram con scritto: “Love and Peace. Pace per tutti i popoli”. Ovviamente, il riferimento è andato nuovamente alla notoria polemica, scatenando la furia degli utenti.

Mara Venier chiude i commenti su Instagram: il motivo

Il post è stato immediatamente invaso da una miriade di dure critiche, nelle quali la Venier è stata accusata di essere una paravento e di voler riparare, senza successo, al suo danno d’immagine. Tra i vari commenti, c’è chi si è scagliato contro di lei ricordandole di non aver solo dato voce al pensiero dell’AD Rai, ma di aver ammesso apertamente di condividere quanto scritto nel comunicato. Ma, la presentatrice ha voluto difendersi spiegando come siano andate realmente le cose e chiedendo nuovamente scusa a tutto il pubblico:

Non avevo mai letto cosa c’era scritto e mi hanno detto che era un comunicato PACIFICO… da questo il mio condividiamo… è stato sbagliato leggerlo!!!

Dunque, pare che ‘Zia Mara‘ non conosceva il contenuto del famigerato comunicato prima di leggerlo. Ad ogni modo, le giustificazioni della Venier non sono servite a molto, dato che i messaggi negativi sono aumentati a tal punto che la donna ha dovuto chiudere nuovamente la sezione commenti dei suoi post. In molti non riescono ancora a perdonare la conduttrice, alla quale pare servirà più di una scusa per riuscire a riguadagnare la fiducia del pubblico. Ad ogni modo, poco dopo, Mara ha di nuovo riattivato i commenti su Instagram, decidendo di affrontare direttamente tutte le critiche.