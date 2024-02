“Meno male che non sei Mara Venier”: la reazione di Fazio (video)

A Che Tempo Che Fa, durante la puntata in diretta di domenica 25 febbraio, Massimo Giannini, firma del quotidiano La Repubblica ed ospite fisso del talk di Nove, ha lanciato una frecciata, e pure tutto l’arco, a Mara Venier, attaccandola nuovamente per la bufera relativa al caso censura in Rai scoppiato per i casi che hanno visto protagonisti Dargen D’Amico e Ghali a Domenica In – Speciale Sanremo. Giannini, a un certo punto della discussione, a cui stava partecipando anche la collega Concita De Gregorio, ha voluto sottolineare quanto abbia trovato fuori luogo il modo usato dalla Venier per gestire la situazione con Ghali e D’Amico, che, si ricorda, è stato interrotto mentre stava parlando di immigrazione (ufficialmente per esigenze di scaletta e non per il tema in sé).

Il botta e risposta su Mara Venier tra Giannini e Fabio Fazio

“Menomale che Fabio non è Mara Venier, sennò ti avrebbe detto ‘qui parliamo solo di canzoni”, ha scandito Giannini, credendo forse di fare pure un complimento al conduttore savonese che, invece, ha avuto una reazione tutt’altro che ammiccante. Infatti ha stoppato il collega, prendendo le difese della padrona di casa di Domenica In, sostenendo che in determinate situazioni ci si bisogna trovare per capire che non sono per nulla facili da gestire.

“Guarda Massimo, non è così. Bisogna trovarcisi in quelle situazioni, in una diretta”. Il riferimento è stato, naturalmente, anche a quanto è avvenuto subito dopo gli interventi di Dargen D’Amico e Ghali, vale a dire la lettura del comunicato stampa scritto dall’amministratore delegato Rai Roberto Sergio e letto dalla Venier in diretta. Giannini, però, non ha mollato la presa: “No Fabio, non mi convincerai mai”.

“Ti assicuro che quando sei lì in diretta e arriva un comunicato di quel tipo è molto complicato prendere lì per lì una decisione”, ha chiosato Fazio, da sempre solidale con i colleghi. “Il comunicato lo capisco, ma è come ha zittito Dargen che è diverso”, l’ultima controreplica di Giannini.

massimo giannini vorrei fossi padrone di tante mie cose. https://t.co/NS56oEGzIg — g. (@giozomparelli) February 26, 2024

La firma di Repubblica, a quanto pare, non crede alla versione fornita da Mara Venier che ha spiegato a più non posso che non aveva in alcun modo timore di affrontare il tema dell’immigrazione sollevato da D’Amico. Tema che è risaputo che alla destra di governo che ‘pilota’ la Rai non va particolarmente a genio. Per farla breve, sembra proprio che secondo Giannini il cantante a Domenica In non è stato stoppato dalla conduttrice veneta per esigenze di scaletta legate ai tempi che stavano andando a dilatarsi troppo, ma per motivi ‘politici’.