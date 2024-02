Mara Venier, sfogo post bufera Rai-Sanremo: “Si sbaglia perché…”

Arriva un altro sfogo di Mara Venier, che utilizza i social network per parlare della vicenda che la sta vedendo protagonista in questi giorni. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice di Domenica In è stata duramente accusata da buona parte del pubblico di aver censurato nel suo programma i suoi ospiti. Non solo, Zia Mara si ritrova nella bufera mediatica in quanto ha condiviso il pensiero filo israeliano dell’ad Roberto Sergio.

E questo ha provocato inevitabilmente una polemica in questo drammatico periodo di guerre, con tanto di dissenso da parte dei dipendenti Rai. Diversi volti sono corsi in soccorso della Venier per aiutarla a gestire questa bufera. Tra questi anche Rosario Fiorello, che ha tentato di far riflettere sulla questione. Troppa violenza quella che si è scatenata sui social network da parte di vari telespettatori e oggi Mara sta cercando di mettere un punto.

La conduttrice di Domenica In ha condiviso nelle prime ore di questa mattina un nuovo post su Instragam. Per calmare le acque, la Venier ha scelto di pubblicare una parte della canzone Redemption di Bob Marley:

“Si sbaglia sempre. Si sbaglia per amore, per gelosia. Si sbaglia per poter chiedere scusa, per poter ammettere di aver sbagliato. Si sbaglia per crescere e per maturare. Si sbaglia perché non si è perfetti, si è umani”

Mara Venier bufera Rai post Sanremo: cos’è successo

Nel corso della puntata di domenica scorsa, Venier ha accolto nel suo salotto di Domenica In i cantanti che hanno partecipato al Festival di Sanremo. In questa occasione, dopo gli appelli “Stop al genocidio” lanciati sul palco del Teatro Ariston, la conduttrice ha letto un comunicato pro Israele, firmato da Roberto Sergio.

Dopo la lettura, ecco che Zia Mara ha precisato: “Un messaggio che condividiamo tutti”. A questo punto, è nata una lunga polemica e la conduttrice si è ritrovata a doverne parlare in una nuova intervista con Aldo Cazzullo. La Venier ha ammesso di aver pianto molto per quanto accaduto e ha assicurato di non aver censurato nessuno.

Inoltre, il volto protagonista di Domenica In ci ha tenuto a invitare di nuovo Dargen D’Amico nel suo salotto. Intanto, i dipendenti della Rai stanno prendendo le distanze, attraverso un comunicato, dalla lettera firmata da Robert Sergio.