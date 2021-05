Nuovo dì di festa in compagnia dei salotti più importanti della tv italiana. Mara Venier, Barbara d’Urso e Francesca Fialdini ci faranno compagnia lungo il daytime domenicale, a seguire, in prima serata, l’appuntamento con Fabio Fazio

Domenica 9 maggio 2021: ecco tutti gli ospiti dei principali salotti televisivi del dì di festa. A partire dall’appuntamento con Domenica In di Mara Venier che ci terrà compagnia su Rai 1 per tutta la prima parte del pomeriggio.

A seguire, sempre dagli studi dedicati a Fabrizio Frizzi, Rai 1 ospiterà, a partire dalle 17:20, il programma di Francesca Fialdini, Da noi… A ruota libera. Sempre sulle reti Rai, in prima serata su Rai 3, l’appuntamento sarà con Che tempo che fa. Fabio Fazio ospiterà, in una lunga intervista, il quattro volte Premio Oscar, Woody Allen.

Dal fronte Mediaset, su Canale 5, a partire dalle 14:45, tornerà Domenica Live con Barbara d’Urso che per quattro lunghe ore di diretta accompagnerà il suo pubblico fino alle 18:45.

Domenica In: Mara Venier ospita Vanessa Incontrada e Mariastella Gelmini

Nuova puntata di Domenica In, la numero 35 della stagione. Nella prima parte di puntata, come di consueto, verrà dato spazio all’emergenza sanitaria. Ospiti del segmento informativo saranno: il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e il professor Francesco Le Foche, immunologo clinico. In collegamento la Ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, Giovanna Botteri da Pechino e il cantante Marco Masini, per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo.

A seguire, Mara Venier ospiterà Vanessa Incontrada in studio insieme agli attori Alessandro Haber e Francesco Pannofino, per presentare il film, Ostaggi. Spazio musicale dedicato al nuovo singolo di Arisa, Ortica. La cantante inoltre ripercorrerà anche alcune delle tappe importanti della sua carriera. La conduttrice veneta intervisterà anche Selvaggia Lucarelli, giornalista e blogger che parlerà di un “amore tossico” che l’ha toccata in prima persona e che fa parte del suo racconto in podcast, Proprio a me.

Infine, interverranno in studio anche Marina e Valerio Vannini, che commenteranno la sentenza della Cassazione in merito alla morte del figlio Marco, avvenuta la notte del 17 maggio 2015.

Domenica Live: il salotto del dì di festa di Barbara d’Urso

Nonostante il rumors pubblicato da Dagospia riguardo a una presunta chiusura del suo programma domenicale, Barbara d’Urso ha voluto sottolineare il successo di Domenica Live. “Il nostro super amatissimo Domenica Live è lì, forte, stabile come siamo forti e stabili tutti quanti noi” – ha specificato la conduttrice durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5. “Vi aspettiamo tutti domenica perché il mio cuore e il nostro cuore è il vostro, anche la domenica“.

Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini intervista Stefania Sandrelli e Vincenzo Mollica

Nel corso del nuovo appuntamento con Da noi… A ruota libera, Francesca Fialdini ospiterà in studio l’attrice, Stefania Sandrelli, che ripercorrerà i momenti più belli della sua vita e sarà protagonista di una sorpresa musicale. A seguire anche il giornalista, Vincenzo Mollica, per festeggiare insieme la sua carriera attraverso aneddoti, racconti e i ricordi di diversi artisti, da Fiorella Mannoia a Giorgia, fino a Gigi D’Alessio e molti altri.

Infine, interverranno Stefania Rocca e Fortunato Cerlino, i due attori parleranno delle loro vite e del progetto che li unisce.

Che tempo che fa: Fabio Fazio ospita il quattro volte premio Oscar, Woody Allen

Nuova puntata da non perdere di Che tempo che fa che nella serata di domenica 9 maggio ospiterà un altro personaggio internazionale: il grande regista Woody Allen. Il quattro volte Premio Oscar, con all’attivo la regia di 49 film, è nelle sale con il suo nuovo lavoro, Rifkin’s Festival.

Ospiti di puntata anche il Presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli e Mara Venier che ha da poco pubblicato il suo libro autobiografico, Mamma, ti ricordi di me?. In seguito, anche il virologo Roberto Burioni, Michele Serra, autore del suo libro per ragazzi, Osso. Anche i cani sognano. E anche il direttore de La Stampa Massimo Giannini e il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

Nell’ultimo segmento di puntata, Fabio Fazio ospiterà al Tavolo il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e anche Lillo, Geppi Cucciari, Lello Arena e Orietta Berti.