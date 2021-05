Domenica Live chiude per bassi ascolti? Ora parla Barbara d’Urso

Secondo alcune indiscrezioni il programma domenicale di Canale 5 non tornerà in onda a settembre 2021

Domenica Live verso la chiusura? I gossip circolano da qualche giorno complice i bassi ascolti registrati nelle ultime settimane. Il ritorno al vecchio orario, ovvero dalle 14.45 alle 18.30 circa, non ha giovato al format di Barbara d’Urso che puntata dopo puntata non appassiona più il pubblico come un tempo. Tutto il contrario di Domenica In di Mara Venier e Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini, che possono contare su numerosi e fedeli telespettatori.

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da Dagospia, pare che Domenica Live non tornerà in onda il prossimo settembre. La stessa sorte dovrebbe toccare a Live-Non è la d’Urso chiuso, sempre per bassi ascolti, in anticipo lo scorso marzo. In una puntata di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha però smentito i pettegolezzi, assicurando che il suo programma domenicale è più vivo e vegeto che mai.

Queste le parole di Carmelita, chiara frecciatina a chi ha dato per morto il suo show della domenica:

“Mancano due giorni al nostro amatissimo, fantastico, vivo e vegeto, vegetissimo, Domenica Live. Si dice in italiano vegetissimo? Fra due giorni l’ennesima puntata e ne ce saranno ancora tantissime. Stiamo preparando una puntata fortissima. Domenica Live è forte e stabile”

Stando a queste dichiarazioni, dunque, sembra proprio che Barbara d’Urso tornerà in onda a settembre con il solito doppio appuntamento: tutti i giorni con Pomeriggio 5 e la domenica con Domenica Live. Per questa stagione Pomeriggio 5 chiuderà ufficialmente i battenti venerdì 28 maggio. Domenica Live dovrebbe invece andare avanti fino al 23 maggio. Ma non si escludono improvvisi cambi di programmazione.

Una stagione deludente per Barbara d’Urso

La stagione appena conclusa non è stata particolarmente felice per Barbara d’Urso. Come già detto Domenica Live non brilla più negli ascolti e lo stesso è accaduto a Pomeriggio 5. Da mesi Barbarella non è più la regina del pomeriggio televisivo e viene puntualmente battuta da Alberto Matano con la sua La vita in diretta.

Per non parlare di Live-Non è la d’Urso, chiuso con due mesi di anticipo per ascolti flop. Barbara d’Urso ha sempre difeso la sua “creatura” ma i dati non mentono e il programma in prima serata non è riuscito ad attirare l’attenzione degli spettatori nell’ultimo periodo. Da qui la scelta di chiudere (per sempre?) il talk show della domenica sera.