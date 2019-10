Domenica 6 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live -Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena

Anche la prima domenica di ottobre si preannuncia ricca di ospiti in tv. I salotti di Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti vedranno protagonisti, come si consueto, ballerini, cantanti, attori, opinionisti e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Ma anche politici, sportivi e salutisti. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Ospiti Domenica In

Nella quarta puntata di Domenica In, in onda dalle 14.00 su Rai1, arriveranno l’attore Gabriel Garko, il conduttore Pierluigi Diaco, il cantante Achille Lauro, l’ex marito della Venier Jerry Calà e, infine, l’attrice Serena Rossi (ospite insieme alla regista Michela Andreozzi per il film “Brave Ragazze”).

Ospiti Domenica Live

Alle 17:20 l’appuntamento su Canale 5 è con Domenica Live, alla terza puntata della nuova stagione. Ci saranno Mercedesz Henger e Lucas Peracchi (per parlare della delicata situazione in corso con Eva Henger), Vittorio Cecchi Gori (in collegamento dopo l’operazione urgente a cui si è sottoposto la settimana scorsa) e Massimo Lopez. Per la rubrica Domenica Alive, Giovanni Ciacci vestirà i panni di Elsa, la regina del regno di Frozen.

Ospiti Live – Non è la d’Urso

Sempre su Canale 5 e sempre in compagnia della conduttrice partenopea, dalle 21.20 andrà in onda la terza puntata di Live – Non è la d’Urso. Vittorio Sgarbi, Giorgia Meloni e Alessandra Mussolini se la vedranno con le cinque sfere. Ritornerà poi Adriano Panzironi. Infine, alcuni vip che al momento hanno dei problemi economici saranno in studio per parlare della loro condizione, come già avvenuto in alcune puntate di Pomeriggio 5.

Ospiti Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa ( a partire dalle 21.05), accoglierà Kim Phúc. La donna, per la prima volta nella tv italiana, è oggi ambasciatrice UNESCO, attivista e scrittrice; è diventata celebre in tutto il mondo come la “bambina della fotografia”, icona delle atrocità della guerra del Vietnam. Gli altri ospiti saranno Mika, Virginia Raffaele, il virologo Roberto Burioni. L’appuntamento è preceduto alle ore 19.30 da Che Tempo Che Farà, con Fabio Fazio, il Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospiti Claudio Bisio, Aldo Cazzullo e Laura Boldrini.

Ospiti Non è l’Arena

Al momento non sono ancora stati resi noti gli ospiti del talk di La 7, in onda domenica 6 ottobre dalle ore 20,35.