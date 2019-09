Simona Ventura, salta l’ospitata di Vittorio Cecchi Gori: operato d’urgenza

Simona Ventura, saltata l’ospitata di Vittorio Cecchi Gori a ‘Domenica Ventura’: l’imprenditore è stato operato d’urgenza

Vittorio Cecchi Gori avrebbe dovuto essere protagonista nel programma di Rai 2 “La domenica Ventura” ma a causa di un’operazione d’urgenza effettuata stanotte al Policlinico Gemelli di Roma non ha potuto essere presente in studio. L’intervento chirurgico è stato necessario per il manifestarsi di un’appendicite acuta. Simona Ventura, che lo aveva annunciato come ospite nei giorni scorsi (avrebbe dovuto intervistarlo ripercorrendo la sua vicenda umana e professionale) ha fatto sapere di essere “molto in ansia”. Come rendono noto fonti ospedaliere, l’operazione è andata a buon fine e l’ex patron della Fiorentina dovrebbe lasciare piuttosto velocemente la sala della terapia intensiva in cui è attualmente ricoverato.

“Operazione d’urgenza a causa di una appendicite acuta con peritonite”. Intervento riuscito, si prevede una rapida dimissione dalla terapia intensiva

L’Ansa fa sapere del buon esito dell’intervento: “Operazione d’urgenza nella notte, presso il Policlinico Gemelli di Roma, per Vittorio Cecchi Gori a causa di una appendicite acuta con peritonite: l’intervento, informa il nosocomio, è andato bene e al momento le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla terapia intensiva post chirurgica.”

Il messaggio di Carlo Verdone all’amico Vittorio Cecchi Gori

Anche Carlo Verdone, attore che in passato ha lavorato a più progetti cinematografici con Cecchi Gori, ha fatto sentire la sua vicinanza all’amico, intervenendo in diretta. “Dovevamo andare a cena insieme ieri – racconta l’interprete romano-. Sono rimasto vicino a lui in questi anni, ma ho avuto anche un momento di grande tensione con lui, abbiamo avuto delle incomprensioni. Poi il buonsenso ha prevalso, come deve sempre prevalere“. Verdone ha aggiunto di voler molto bene all’imprenditore, ricordando che Vittorio e suo padre “hanno prodotto la parte più importante” della sua carriera. “Io questo non lo posso dimenticare”, ha concluso.