Vittorio Cecchi Gori ricorda la storia con Valeria Marini: cosa ha svelato

Vittorio Cecchi Gori ricorda sulle pagine del settimanale Oggi la storia con Valeria Marini

Vittorio Cecchi Gori si è ripreso alla grande dopo il brutto spavento che ha fatto prendere alla sua famiglia e a tutti colorp che gli sono sempre stati vicino. Era dicembre 2017 quando il produttore cinematografico è stato trasportato in ospedale per un’ischemia al seguito della quale è stato anche sottoposto al coma farmacologico. Ora però le sue condizioni si sono stabilizzate eh ha rilasciato una lunga e profonda intervista al settimanale Oggi, in cui ricorda le donne della sua vita, tra le quali ricordiamo Valeria Marini e Rita Rusic. Un racconto pacato e elegante quello di Cecchi Gori che racconta i cinque anni passati accanto alla showgirl stellare.

Vittorio Cecchi Gori e la storia con Valeria Marini

“Ci sono stato cinque anni, ci siamo voluti un gran bene io e Valeria. È durata quasi come la guerra in Vietnam“, dice Vittorio Cecchi Gori ad Oggi, in edicola giovedì 27 giugno. Una storia molto bella che il produttore ricorda con molta simpatia. Prima della Marini però Cecchi Gori ha vissuto un lungo matrimonio accanto a Rita Rusic, dalla cui unione sono nati due figli: Vittoria e Mario. Con loro il rapporto si era incrinato, ma grazie proprio all’ex moglie è riuscito a sistemare le cose, come spiegato in una vecchia intervista. Se su Valeria ha avuto tante belle parole, lo stesso ha detto dell’ex moglie, di cui si diceva molto innamorato e che avrebbe risposato di nuovo.

Rivalità tra Rita Rusic e Valeria Marini

Il rapporto tra Rita Rusic e Valeria Marini non è mai stato tutto rosa e fiori. Anzi, più volte l’attrice si è scagliata contro la stellare Valeria, come accadde a Sabato Italiano. Allora, la Rusic disse senza mezzi termini che la Marini aveva rovinato la famiglia dell’ex marito.