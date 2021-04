Una domenica di Pasqua differente, con l’Italia nuovamente in zona rossa, ma a tenerci compagnia ci saranno i programmi del daytime Rai e Mediaset, proprio come ogni settimana. Domenica In, Da noi a ruota libera e Domenica Live andranno in onda regolarmente, in diretta. In particolare, proprio il programma di Barbara d’Urso inizierà la propria versione allungata nel giorno di Pasqua.

Per la conduttrice campana domani andrà in onda una nuova sfida. Quattro ore di diretta no stop a partire dalle 14:40. La d’Urso tornerà a sfidarsi con la Mara Venier e chissà che le due conduttrici non organizzino una sorpresa per i telespettatori di entrambe le reti ammiraglie.

A fine Domenica In, in onda anche Francesca Fialdini con il suo Da noi a ruota libera. Non andrà in onda, invece, l’appuntamento del prime time di Rai 3 con Fabio Fazio, Che tempo che fa. E infine, come annunciato in precedenza, si è conclusa la stagione di Live – Non è la d’Urso. Al momento non si hanno notizie in merito a un’eventuale ritorno con i palinsesti autunnali. Da domenica 11 aprile, su Canale 5 rivedremo nuove puntate inedite di Avanti un altro pure di sera con Paolo Bonolis.

Domenica In: Mara Venier passa la Pasqua con Malgioglio e Romina Power e Orietta Berti

Il tipico appuntamento domenicale con Mara Venier non si ferma nemmeno la domenica di Pasqua. In diretta, la conduttrice veneta, nella prima parte del programma, si occuperà dell’emergenza sanitaria. In studio, per discutere della situazione epidemiologica e vaccinale ci saranno il Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri e l’immunologo prof. Francesco Le Foche.

Interverranno anche, in collegamento, Katia Ricciarelli e Orietta Berti, in attesa di fare il vaccino. E in studio, Giovanna Ralli.

Successivamente non mancherà lo spazio dedicate alle interviste. Sarà Cristiano Malgioglio a raccontarsi, tra vita privata e carriera professionale. A seguire, in collegamento da Cellino San Marco, Mara Venier si collegherà con l’amica Romina Power. Altro protagonista di puntata sarà Enrico Papi e, infine, anche Vincenzo De Lucia che si esibirà nelle sue esilaranti imitazioni.

Da noi a ruota libera:

Domenica Live si allunga tra sorprese e novità

Barbara d’Urso lancia una nuova versione di Domenica Live proprio nel giorno di Pasqua. La sua trasmissione domenicale del daytime di Canale 5 affronterà una nuova sfida: ben 4 ore di diretta a partire dalle 14:40. La conduttrice campana, dopo aver terminato la stagione di Live – Non è la d’Urso, ha scelto di allungare la messa in onda della sua trasmissione che si avvarrà di un nuovo spazio informativo nella prima parte di puntata.

A seguire, come di consueto, si approfondiranno tematiche di costume e intrattenimento. A proposito della nuova puntata di Domenica Live, Barbara d’Urso non ha voluto anticipare nulla, ma ha avvertito il pubblico sulla presenza di molte sorprese. La conduttrice ha inoltre specificato che all’interno della trasmissione si assisterà a un esperimento di metatelevisione, ma non ha voluto svelare quale. Che la sorpresa sia un incontro televisivo virtuale tra Domenica In e Domenica Live? Staremo a vedere.