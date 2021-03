Avanti un altro pure di sera: quando inizia e chi sono gli ospiti

Un ritorno in grande stile per Paolo Bonolis all’interno dell’ammiraglia Mediaset. Il celebre conduttore dopo aver ripreso le redini del preserale con il suo game show, Avanti un altro, e aver riportato sullo schermo Ciao Darwin – A grande richiesta il venerdì sera, è pronto a scendere in campo anche con delle puntata inedite di Avanti un altro pure di sera.

Paolo Bonolis al posto di Barbara d’Urso

Era già accaduto lo scorso anno, quando Bonolis e il suo programma avevano sfidato la macchina di Ballando con le stelle il sabato sera, nel febbraio 2020. In quest’occasione, invece, Avanti un altro pure di sera tornerà a fare compagnia agli italiani a partire da domenica 11 aprile. Come anticipato dal sito di TvBlog, il programma del conduttore romano prenderà il posto del talk di Barbara d’Urso, Live – Non è la d’Urso.

Come vi avevamo raccontato, lo show della conduttrice campana chiuderà definitivamente i battenti e con molta probabilità non lo vedremo nemmeno nel corso dei prossimi palinsesti. La d’Urso, però, vedrà aumentare la durata della sua Domenica Live che anticiperà la propria messa in onda e tornerà a scontrarsi direttamente con Mara Venier e la sua Domenica In.

Ma tornando ad Avanti un altro pure di sera, per il prime time gli autori hanno scelto di invitare ospiti molto amati a ogni puntata. In particolare, durante la prima, in onda l’11 aprile, rivedremo alcuni dei personaggi del Grande Fratello Vip 5. In studio, a giocare con Paolo Bonlis e Luca Laurenti, ci saranno Matilde Brandi, Francesco Oppini, Mario Ermito, la contessa Patrizia De Blanck e Giacomo Urtis.

Ma non mancheranno anche gli opinionisti, proprio come una consueta puntata del reality più longevo d’Italia. A commentare le prove dei protagonisti ci saranno Cristiano Malgioglio, già concorrente del Gf Vip 2 e 5, la showgirl e madre di Francesco Oppini, Alba Parietti. E ancora, la già opinionistadell’ultima edizione del reality, Antonella Elia, Giovanni Ciacci e, infine, i giornalisti ed ex gieffini, Michele Cucuzza e Alessandro Cecchi Paone.

Una prima serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza che vedrà tra i primi i protagonisti di una delle edizioni storiche del Grande Fratello Vip. A condire il tutto, la solita irriverenza e ironia del conduttore, Paolo Bonolis, e del fido compagno Luca Laurenti.