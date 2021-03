Non è la d’Urso chiude. Barbara sfida Venier: Domenica Live parte prima

Andrà in onda domenica 28 marzo 2021 l’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso: chiude ufficialmente come confermato anche da Mediaset. L’azienda ha progettato di terminare in anticipo la stagione della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Dovrebbe trattarsi di una chiusura temporanea e non definitiva: il programma dovrebbe essere confermato nella prossima stagione televisiva. Il format, nato nel 2019, era collocato infrasettimanale in prima serata su Canale 5 e fece anche il pieno di ascolti tv soprattutto per il caso Mark Caltagirone e Pamela Prati. Altre polemiche sono scaturite nel corso degli ultimi anni anche in relazione alla presenza di alcuni rappresentanti politici, come quella volta che Salvini e la conduttrice, nelle ultime ore sentita in Procura per Aresgate, recitarono in diretta l’Eterno Riposo.

I dati auditel non hanno brillato nell’ultima edizione. Si sono sempre fermati attorno all’11-12% di share, nonostante i numeri di Barbara e da Mediaset che hanno riportato i picchi. Tutti i programmi raggiungono i picchi nel corso della loro messa in onda che possono sfiorare anche il 30% di share, come successo alla prima puntata del Serale di Amici 20. La cosa più difficile è mantenerli e non far cambiare canale allo spettatore.

Ritorna la sfida tra Barbara d’Urso e Mara Venier: Domenica Live si allunga e andrà contro Domenica In, come accaduto nel 2018 prima di essere ridimensionata. Il contenitore del dì festivo di Canale 5 andrà in onda dalle 15 alle 17 con un blocco dedicato all’informazione e alla politica, mentre dalle 17 fino alle 18.45 spazio allo spettacolo, gossip e interviste.

Domenica Live si allunga: svelata la data. La sfida contro Domenica In

C’è una novità per quanto riguarda la data: quando inizia Domenica Live versione allungata? In un primo momento si era pensato dall’11 aprile 2021 e, invece, TvBlog ha fatto sapere che vi è un anticipo. Barbara d’Urso torna a sfidare Venier il giorno di Pasqua, il 4 aprile 2021 alle ore 15. Una Pasqua in zona rossa per tutto il Paese.

Come reagirà il pubblico a questo nuovo scenario del pomeriggio domenicale? Si riaccenderanno i riflettori, come i bei vecchi tempi, sui dati d’ascolto. Lo scopriremo il lunedì mattina alle ore 10 quando usciranno gli ascolti e vedremo se la Signora della domenica di Rai 1 trionferà e manterrà i numeri da record registrati negli ultimi anni.