Live chiude: la reazione degli assistenti del talk verso la d’Urso (video)

Live – Non è la d’Urso ha chiuso i battenti, in anticipo. Domenica 28 marzo è andata in onda l’ultima puntata del talk: la padrona di casa, salutando il suo pubblico, ha ricordato che dal prossimo giorno festivo sarà in diretta con un versione allungata di Domenica Live. Il 4 aprile, il giorno di Pasqua, sarà infatti in sella al programma pomeridiano che torna nella vecchia versione, ossia scontrandosi con Domenica In di Mara Venier (per mesi Domenica Live è andato in onda in versione ridotta – dalle 17,20 alle 18,45 -. Dal 4 aprile inizierà alle 14,50, quasi un’ora dopo rispetto alla ‘rivale’ Venier, ma ben prima delle 17,20).

Tornando alla chiusura di Live, nelle scorse ore Barbara d’Urso ha divulgato sui suoi profili social un video inedito, realizzato a riflettori spenti, dopo la conclusione della puntata del 28 marzo. Nel filmato si notano gli addetti ai lavori del talk – elettricisti, macchinisti e altre persone che lavorano nel dietro le quinte della trasmissione – omaggiare la conduttrice campana, con tanto di coro. Un attestato di stima che la padrona di casa ha accolto con profonda soddisfazione e con molto orgoglio.

Barbara d’Urso, le critiche di Lucio Presta

Nelle scorse ore, Lucio Presta, potente agente del mondo dello spettacolo nonché compagno di vita di Paola Perego, ha rilasciato delle dichiarazioni dure nei confronti dei salotti ‘d’ursiani’, auspicando che dopo la chiusura di Live possano concludersi anche i viaggi sul piccolo schermo di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Il manager si è espresso su Twitter:

Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene — ellepi_one (@PrestaLucio) March 29, 2021

Il futuro di Live – Non è la d’Urso: tornerà? Ecco cosa sappiamo

Mediaset, quando ha annunciato nelle scorse settimane la chiusura anticipata del programma, ha sottolineato che la Live – Non è la d’Urso non avrebbe salutato il pubblico per sempre, ma che sarebbe tornato nella prossima stagione tv. Versione poi ribadita dalla stessa conduttrice campana. A oggi, però, non c’è alcuna certezza sul futuro dello show. I palinsesti autunnali si faranno nei prossimi mesi e può succedere di tutto, anche che Live non sia più trasmesso. Possibile anche che possa essere confermato, magari non più di domenica sera.