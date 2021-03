Barbara d’Urso, stoccata di Presta su Live: “Inizia bonifica dell’hard trash”

Il 28 marzo 2021 Barbara d’Urso ha chiuso Live-Non è la d’Urso. Il programma si è concluso in anticipo rispetto agli anni precedenti. La conduttrice, però, ha ribadito che tornerà la domenica sera a partire dal prossimo autunno e continuerà a intrattenere i fan con una Domenica Live allungata. L’ombra della chiusura su Live-Non è la d’Urso è stata una delle notizie più chiacchierate degli ultimi tempi. Il volto del Biscione, però, non ha alcuna intenzione di lasciare i suoi show come ha fatto sapere in conclusione della puntata con il suo saluto molto pungente. Intanto Lucio Presta ha sparato a zero su Barbara d’Urso. Su Twitter ha scritto:

Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene

Tra la conduttrice e il manager non corre buon sangue da sempre. Il marito di Paola Perego ha tirato una stoccata bella e buona mettendo nel mirino anche Videonews di Mediaset. Chissà come avranno preso questa frecciatina Mauro Crippa e la stessa padrona di casa di Live. Si consumerà la resa dei conti nei corridoi di Cologno Monzese? La ruggine tra Presta e Mediaset risale al 2006 quando la moglie Paola Perego, oggi al timone de Il Filo Rosso su Rai2, fu chiamata per sostituire Cristina Parodi a Verissimo. Ci furono diversi contri con la redazione giornalistica.

La cavalcata di Barbara d’Urso in prima serata è finita, almeno per il momento. Il tutto era iniziato nel 2019. La pandemia era qualcosa di lontanissimo ed inimmaginabile. L’attenzione era focalizzata sul caso Mark Caltagirone e il finto matrimonio di Pamela Prati. Proprio in questo programma ha preso forma la più grande telenovela rosa della recente storia e da quegli studi ha preso il via un filone in cui si è incentrato il lavoro di molte redazioni giornalistiche e web.

Nei primi mesi di Non è la d’Urso, Barbara riusciva anche a registrare oltre il 20%, share che è calato fino all’11% negli ultimi tempi. Questo ha segnato la fine del micromondo dursiano in prima serata, non riuscendo a trovare storie capaci da catturare il pubblico.

Ad oggi pare che Live-Non è la d’Urso tornerà a settembre 2021 per la quarta stagione. A confermarlo è stata proprio la padrona di casa. Chissà se la trasmissione figurerà nei prossimi palinasti televisivi di Canale 5 o farà la fine della nuova versione classica del Grande Fratello tanto annunciata ma mai andata in onda.