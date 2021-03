Ascolti tv ieri 28 marzo 2021: Venier fa record. D’Urso chiude in crescita

Il discusso talk Live-Non è la d’Urso ha chiuso i battenti. I bassi ascolti tra il 10 e il 12% di share, fino a notte fonda, ha salutato il pubblico di Canale 5 in largo anticipo. L’ultimo appuntamento del programma domenicale in prima serata di Barbara ha chiuso registrando 2.353.000 telespettatori, pari al 13,7% di share. Al suo posto arriverà Paolo Bonolis con la versione serale di Avanti un Altro. Non c’è stata gara tra Non è la d’Urso e i diretti competitor trasmessi sul primo canale della tv di Stato, per la maggior parte dei casi serie tv come Le Indagini di Lolita Lobosco tra le più recenti. Barbara D’Urso ha confermato che la trasmissione tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e ha avvertito tutti a fine puntata dicendo: “Come vedete ci sono e ci sarò sempre“. Una stoccata alle illazioni su un possibile taglio dei suoi programmi. Non ha alcuna intenzione di lasciare i suoi amati show.

Barbara d’Urso è stata battuta dal match Bulgaria-Italia su Rai 1, utile per le Qualificazioni al Mondiale 2022, visto da 6.394.000 spettatori pari al 23.7% di share. Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai3 Che Tempo Che Fa 2.988.000 (11%), Che Tempo Che Fa Il Tavolo 2.281.000 (9,9%). La7 Non è l’Arena 1.538.000 spettatori (5,8%). Rai2 9-1-1 1.409.000 spettatori (5,1%) e 1.385.000 (5,1%); Instinct 997.000 spettatori (4,4%). Italia 1 Pirati dei Caraibi – Ai Confini del Mondo 1.518.000 spettatori (7,3%). Su Rete4 Perfetti Sconosciuti 1.009.000 spettatori (4%).

Domenica In fa boom di ascolti: Mara Venier da record vola oltre il 21% di share

Nuovo record di ascolti per Domenica In. Mara Venier ha fatto il pieno anche domenica 28 marzo 2021. Numeri davvero importanti per il contenitore del dì festivo del pomeriggio del primo canale della Tv di Stato. La conduttrice, che non mollerà neanche la prossima stagione tv, ha conquistato nella prima parte 3.556.000 spettatori pari al 19,70% di share, mentre nella seconda 3.189.000 spettatori e il 20,81% di share. Una grande puntata di Domenica In con particolare attenzione nella prima parte all’attualità e alle vaccinazioni.

Zia Mara è una macchina da guerra con la sua sincerità e rispetto verso il pubblico: Domenica In continua ad essere al top. Da domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, torna la sfida con Barbara d’Urso al timone di Domenica Live. La conduttrice di Canale 5 anticiperà la partenza della trasmissione alle 15 fino al termine della stagione.

Intanto ieri è stata battuta di poco da Da Noi…A Ruota Libera. Francesca Fialdini ha registrato il 12,5%, mentre Carmelita il 12,2% e sul finale il 12,3%.