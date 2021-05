Ultima domenica del mese, quella del 30 maggio 2021, che vedrà una rivoluzione nel palinsesto televisivo pomeridiano. Infatti, dopo il consueto appuntamento con Domenica In, Mara Venier darà la linea allo Zecchino d’Oro, presentato dalla stessa conduttrice veneta, insieme a Carlo Conti, in diretta dall’Antoniano di Bologna. Non andrà in onda, quindi, la puntata di Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini che rivedremo la prossima settimana.

Cambio di programmi anche su Canale 5 che, dopo il finale di stagione di Domenica Live, accompagnerà i propri telespettatori con le numerose soap opera della rete. Infine, ultima puntata di stagione anche per Che Tempo Che Fa. Fabio Fazio darà il suo saluto al pubblico che quest’anno, su Rai 3, lo ha seguito con molto affetto.

Domenica In: Mara Venier accoglie Il Volo, Anna Tatangelo e Micaela Ramazzotti

Puntata numero 38 per Mara Venier e la sua Domenica In. Come di consueto, per la prima parte di puntata, in studio si tratteranno temi di attualità e in particolare, per discutere della situazione dei vaccini in Italia saranno presenti il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, la prof.ssa Maria Rita Gismondo, direttore di Microbiologia Clinica presso l’Ospedale Sacco di Milano, Monica Setta, il giornalista e scrittore Mauro Mazza.

In occasione del concerto evento, Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, che verrà trasmesso su Rai 1 sabato 5 giugno, saranno presenti in collegamento i ragazzi de Il Volo. Ancora musica poi con Anna Tatangelo e la presentazione del suo nuovo singolo, Serenata, inserito nell’album appena uscito dal titolo Anna Zero.

Rimanendo in tema, ci sarà poi una lunga pagina dedicata al ricordo di Little Tony. Tanti gli amici che hanno scelto di essere presenti, anche da remoto: Albano, Pupo, Bobby Solo, Rita Pavone, Mal, Rosanna Fratello, la giornalista e scrittrice Antonella Boralevi e la figlia del cantante, Cristiana Ciacci.

Infine, presente in studio l’attrice Micaela Ramazzotti che presenterà il film Maledetta Primavera, per la regia di Elisa Amoruso.

63° edizione dello Zecchino d’Oro: tra gli ospiti in giuria Pupo e Cristina D’Avena

Subito dopo Domenica In, Mara Venier vestirà i panni di conduttrice del 63° Festival dello Zecchino d’Oro, direttamente dagli studi di Roma, al suo “fianco” Carlo Conti che, invece, sarà in diretta dagli studi tv dell’Antoniano di Bologna.

Torna quest’anno la gara delle canzoni per bambini: lo scorso anno a causa della situazione pandemica non era stato possibile svolgerlo come di consueto. In questa occasione, i brani in gara saranno 14 e verranno cantate dal vivo da 16 bambini, accompagnati come sempre dal Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre”, diretto da Sabrina Simoni.

La giuria che dovrà votare le esibizioni dei piccoli cantanti sarà composta da: Pupo, Anna Tatangelo, Cristina D’avena ed Eleonora Daniele e una giuria composta da 10 bimbi, capitanati da un personaggio dei Buffycats dei 44 Gatti.

Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio insieme a Mancini e Vialli, Nicola Piovani e Giusy Ferreri per l’ultima puntata di stagione

Ultima puntata di stagione per Fabio Fazio che, ritornato su Rai 3, ha ottenuto un notevole successo di pubblico, grazie anche agli illustri ospiti di caratura internazionale avuti nel corso delle puntate. In questa occasione, Che Tempo Che Fa ospiterà il Ministro della Salute, Roberto Speranza e, a seguire, i “gemelli del gol” Gianluca Vialli e Roberto Mancini, rispettivamente capo delegazione e CT della Nazionale di Calcio dell’Italia, autori insieme ai calciatori della Sampdoria Campione d’Italia 1990/91 del libro, La bella stagione.

Tra i protagonisti dell’ultima puntata anche il compositore Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella e vincitore di 3 David di Donatello e 5 Nastri d’Argento. E anche la più giovane primatista mondiale nella storia del nuoto italiano, Benedetta Pilato, vincitrice della medaglia d’oro nei 50 rana in vasca lunga agli ultimi Europei di Nuoto di Budapest.

Per lo spazio dedicato alla musica, saranno presenti sul palco Giusy Ferreri e Takagi&Ketra per presentare il loro nuovo singolo, Shimmy Shimmy. Infine, in studio anche gli atleti paralimpici di handbike, Ana Maria Vitelaru e Diego Gastaldi, che hanno preso parte al docufilm, La grande staffetta, in uscita il prossimo 28 giugno.

Presenti a Il Tavolo, come di consueto il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, insieme a Giusy Ferreri, Lillo, Francesco Paolantoni, Orietta Berti e Lello Arena.