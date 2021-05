Eleonora Daniele Battesimo figlia, Mara Venier madrina emozionata

La piccola Carlotta è stata battezza solo a un anno dalla nascita per via dell’emergenza Coronavirus

Sabato 22 maggio 2021 è stato un giorno di festa per Eleonora Daniele e Mara Venier. Le due si sono ritrovate fuori dagli studi televisivi per festeggiare il Battesimo della piccola Carlotta, la figlia della conduttrice di Storie Italiane. La bambina ha ricevuto il primo Sacramento a un anno dalla nascita: il grande giorno è stato più volte rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus.

Come noto da tempo Mara Venier ha fatto da madrina a Carlotta, frutto dell’amore quasi ventennale tra Eleonora Daniele e il marito imprenditore Giulio Tassoni. Una grande gioia per zia Mara, che ha condiviso sul suo account Instagram – dove è seguita da oltre due milioni di follower – uno scatto dell’evento. Una foto che ritrae la Venier a tavola accanto al marito Nicola Carraro, alla collega più giovane e a Tassoni.

Nelle stories Mara Venier non ha nascosto l’emozione per questo giorno così importante e ha ringraziato Eleonora Daniele e il marito per averla fatta sentire in famiglia. Il banchetto per il Battesimo di Carlotta è stato allestito in una location mozzafiato: la Terrazza Borromini a Roma.

Il Battesimo di Carlotta era stato organizzato inizialmente per lo scorso autunno, ma l’emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. Il prossimo 26 maggio la figlia di Eleonora Daniele compirà un anno. Ad annunciare la sua nascita in tv era stata proprio Mara Venier.

Perché Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier come madrina della figlia

Eleonora Daniele ha scelto Mara Venier come madrina della figlia Carlotta perché è molto legata alla collega più grande. La 44enne ha spiegato di avere molte cose in comune con zia Mara, come le origini venete e il lavoro nel mondo della televisione. Eleonora ha confidato che con la Venier ha condiviso tanti momenti, sia belli sia brutti.

Tante gioie e dolori ma pure tante soddisfazioni e momenti di tristezza. Eleonora, in molteplici occasioni, ha sentito Mara vicina a sé. Più di qualche altro parente o amica di vecchia data. Un rapporto intenso, dunque, che la Daniele ha voluto celebrare con il Battesimo della Carlotta, a lungo desiderata.

Per tanti anni Eleonora Daniele ha cercato una gravidanza con Giulio Tassoni, imprenditore estraneo al mondo dello spettacolo, ma solo dopo il matrimonio celebrato nel 2019 è arrivata questa immensa gioia.