L’ultima domenica di marzo ci attende per passare un nuovo pomeriggio e prima serata in compagnia dei programmi tv più seguiti. A partire dalla 29° puntata stagionale di Domenica In su Rai 1, proseguendo con Da noi… A ruota libera.

Sul fronte Mediaset, ritroveremo come di consueto l’appuntamento con Domenica Live. In prima serata l’ultima sfida tra il talk show tra Che tempo che fa, su Rai 3, e Live – Non è la d’Urso. Proprio il programma di prima serata di Barbara d’Urso domenica 28 marzo chiuderà i battenti e a partire da domenica 11 aprile partirà un nuovo ciclo di puntate di Avanti un altro pure di sera, con Paolo Bonolis.

Infine, ricordiamo l’appuntamento serale anche con la nuova puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti, in diretta su La 7 a partire dalle 20:35.

Domenica In: Mara Venier tra Belen Rodriguez e Orietta Berti

Per Mara Venier quella di domenica 28 marzo è la 29° puntata della sua Domenica In. La signora della domenica, dopo vari ripensamenti ha scelto di rimanere al timone anche della prossima edizione del contenitore festivo di Rai 1. La conduttrice veneta continuerà a condurre Domenica In fino a giugno, proprio come lo scorso anno quando, a causa della pandemia, i programmi del daytime hanno dovuto allungare la propria messa in onda.

In occasione della nuova puntata, in studio si affronterà, come sempre, la questione Covid-19 e vaccinazioni in Italia. A tenere banco della discussione saranno il Sottosegretario alla Saluto, Pierpaolo Sileri, il Direttore Sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, prof. Francesco Vaia. E ancora, in collegamento Mava Venier avrà il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti e l’amica soprano, Katia Ricciarelli.

Nello spazio dedicato alle interviste, la conduttrice ospiterà la showgirl argentina, Belen Rodriguez. La modella, in attesa della sua seconda bambina, racconterà in diretta come sta vivendo la nuova gravidanza e quale sarà il nome scelto da lei e dal compagno.

Un’altra attesa ospite è Mara Maionchi, l’ex produttrice discografica che sta per tornare in onda con un nuovo progetto televisivo, Lol – Chi ride è fuori, in streaming a partire dal prossimo 1° aprile su Amazon Prime Video.

Infine, per l’angolo dedicato alla musica, ci sarà Orietta Berti che presenterà il suo singolo, Quando ti sei innamorato, cantato al Festival di Sanremo 2021.

Live – Non è la d’Urso: gli ospiti di Barbara d’Urso

Una puntata speciale quella di domenica 28 marzo per Live – Non è la d’Urso. La trasmissione di prima serata terminerà la propria messa in onda proprio con la puntata di domani e per l’occasione la conduttrice campana ha deciso di portare in scena tantissimi ospiti molto amati.

A partire da Simona Izzo che sarà in studio con il figlio, Francesco Venditti. Si continuerà con un’altra famiglia famosa, quella composta da Andrea Zenga e dal fratello Nicolò.

Infine, la d’Urso ospiterà anche Paola Caruso che presenterà per la prima volta il suo nuovo fidanzato, un noto pugile. Ampio spazio sarà dedicato anche al reality di Canale 5, L’Isola dei famosi e ai suoi neo esclusi.

Che tempo che fa: da Fazio ospiti Francesca Michielin e Fedez

Un nuovo appuntamento con Che tempo che fa che quest’anno, tornato su Rai 3, sta ottenendo risultati grandiosi e sta appassionando un pubblico che lo seguo con profondo interesse.

Ospiti della puntata saranno la Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Franco Locatelli.

Come di consueto, il virologo Roberto Burioni presenterà il suo intervento sulla situazione epidemiologica e vaccinale in Italia.

Tra gli ospiti ritroveremo anche il grande divulgatore Piero Angela, fresco di festeggiamenti per il suo 40° anniversario del suo storico programma, Superquark. Tornerà anche la conduttrice Alessia Marcuzzi e l’attore Christian De Sica che sabato 3 aprile sarà il protagonista di una prima serata di Rai 1, dal titolo Una serata tra amici.

Infine, per lo spazio dedicato alla musica, saranno presenti Francesca Michielin e Fedez, che, reduci dal successo a Sanremo 2021, si esibiranno nella loro Chiamami per nome che ha già ottenuto il Disco d’Oro per le oltre 25 mila copie vendute.

Protagonisti della parte finale della trasmissione, Il Tavolo, saranno come di consueto il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Enrico Brignano, Ale e Franz. Ma ritroveremo anche Orietta Berti, Max Pezzali, pronto a presentare il suo nuovo libro, Max 90, e Francesca Michielin.