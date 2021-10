Domenica 24 ottobre 2021, ospiti tv: Verissimo, Domenica In, Amici e altri

È arrivato il fine settimana e conduttori e conduttrici Mediaset e Rai hanno in serbo tante nuovissime sorprese per i propri telespettatori.

Da Mara Venier con Domenica In ad Amici con Maria Filippi, dalla versione domenicale di Verissimo, condotta da Silvia Toffanin a Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, fino ad arrivare allo Speciale di Scherzi a parte con Enrico Papi e a Da Noi…A Ruota Libera con Francesca Fialdini, ecco che cosa succederà domani domenica 24 ottobre nei salotti più amati degli italiani.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Nuova puntata con Domenica In alle 14 su Rai 1. Mara Venier accoglierà nel suo salotto Arisa e il maestro di ballo Federico Lauri. I due si sottoporranno ai giudizi taglienti di Guillermo Mariotto, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Pierluigi Diaco.

Tra gli ospiti ci saranno anche Diego Abatantuono e Frank Matano che coinvolgeranno la conduttrice in alcune gag ispirate al film “Una notte da dottore”. Elena Sofia Ricci parlerà, invece, del suo nuovo documentario “Grido per un nuovo Rinascimento”, in occasione della prima Giornata Nazionale dei Lavoratori dello spettacolo.

Infine, Myrta Merlino si racconterà tra carriera e vita privata mentre il giovane cantante Deddy, ex finalista di Amici, presenterà il suo nuovo singolo.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… A Ruota Libera

Francesca Fialdini torna con una nuova puntata di Da noi…A Ruota Libera su Rai 1 alle ore 17.20. Con lei, in studio, ci saranno Federico Zampaglione, Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo, prossimi al ritorno con la seconda stagione di “Imma Tataranni”.

Ad aggiungersi saranno anche Francesco Montanari protagonista de “Il cacciatore 3”, Valeria Solarino che debutterà in teatro con “Gerico innocenza rosa” e l’attivista LGBT Gianfranca Saracino.

Uno spazio sarà poi dedicato ai 25 anni di “Un Posto Al Sole” con i protagonisti storici della soap opera: Nina Soldano, Patrizio Rispo e Peppe Zarbo.

Gli ospiti di Maria De Filippi ad Amici

Grandi ritorni ad Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14. Tra gare di canto e di ballo anche questa domenica la padrona di casa ha invitato in studio due ospiti: la cantante Alessandra Amoroso e il divertente duo Pio e Amedeo.

Gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo – Domenica

Anche questa domenica Silvia Toffanin è pronta ad emozionare il proprio pubblico con le interviste ai propri ospiti. L’appuntamento è alle 16.30 su Canale 5. Per domani siederà nel suo salotto Romina Power, poi ancora, il conduttore del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini e Cesara Bonamici, uno dei volti più amati del Tg5.

Infine, a concludere la puntata, ci saranno la cantante Lola Ponce e suo marito Aaron Diaz.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Importantissimi ospiti a Che Tempo Che Fa in onda dalle 20.00 su Rai Tre. Tra quelli internazionali saranno presenti in studi i due premi Oscar, Pedro Almodóvar e Penélope Cruz in sala dal 28 ottobre con il nuovo film “Madres Paralelas”. Per lo spazio dedicato alla musica, invece, Ed Sheeran presenterà in anteprima italiana il nuovo album, “=”, in uscita il 29 ottobre, esibendosi live con i due primi estratti, “Bad Habits” e “Shivers”.

Si aggiungono poi agli ospiti della serata il Segretario del Pd Enrico Letta; il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Franco Locatelli e il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni.

E poi ancora Sigfrido Ranucci, Piero Angela, Gabriele Mainetti e Claudio Santamaria, al cinema dal 28 ottobre con “Freaks Out”, presentato in concorso alla 78ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore del Leoncino d’Oro attribuito da Agiscuola.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa, come sempre, ci sarà Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Riccardo Rossi e Kabir Bedi, in libreria con la sua autobiografia “Storie che vi devo raccontare – La mia avventura umana”. Siederanno al tavolo anche Elio, Cristina D’Avena e gli Oliver Onions, in uscita il 29 ottobre con il loro nuovo album “Future Memorabilia”.

Lo Speciale di Scherzi a parte con Enrico Papi

Dopo gli ottimi ascolti di Scherzi a parte, Mediaset ha deciso di mandare in onda una puntata tutta dedicata agli scherzi più belli di questa stagione. Per questo motivo domani andrà in onda uno Speciale dal titolo “La notte di Scherzi a parte”.

Ancora una volta, dunque, potremmo godere di tante grosse e grasse risate!