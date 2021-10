Idea Onestini al GF Vip, Soleil trema: “L’unico che mina le sue sicurezze”

Inscalfibile, stratega, risolutiva: Soleil Sorge, al netto di simpatie e antipatie, è senza dubbio la concorrente del Grande Fratello Vip 6 più complessa e all’apparenza senza punti deboli. La giovane italo-americana dalla risposta sempre pronta potrebbe però veder minata la proprio granitica sicurezza da un ingresso riguardante il suo passato sentimentale e televisivo. Nelle scorse ore, il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia (la firma di Chi Magazine è assai vicino alle dinamiche del GF Vip), nel corso del format web Casa Chi, ha riferito che c’è un’idea autoriale che porta a Luca Onestini.

L’ex tronista bolognese e Soleil si conobbero a Uomini e Donne. Lui la scelse, lei accettò: iniziò una love story che durò il tempo di un’estate. Tutto naufragò quando Luca partecipò al GF Vip 2: nella Casa lui si invaghì di Ivana Mrazova mentre fuori Sorge intraprese una relazione con un altro ex tronista, Marco Cartasegna. L’addio si consumò in mondovisione, nel corso di una diretta infuocata del reality. Da allora Soleil e Onestini, ogni qualvolta hanno parlato della loro relazione, hanno sputato veleno. Non solo: i due pare che si temano a vicenda, nonostante siano passati circa quattro anni da quando si salutarono tra accuse e stoccate al vetriolo reciproche.

Parpiglia, autore vicinissimo a Signorini e al GF Vip, a Casa Chi, a proposito delle sicurezze di Soleil, ha dichiarato: “Allora, in realtà uno potrebbe rispondere nessuno ma non è così perché il nemico giurato e la persona che potrebbe far cadere Soleil dal grande piedistallo della sua sicurezza si chiama Luca Onestini. Ecco se dovesse entrare Luca Onestini… che al momento sta terminando un altro reality in Spagna, dove tra l’altro ha trovato una nuova compagna. E, notizia dell’ultima ora, Ivana ha ripreso a riseguirlo su Instagram, quindi non si capisce bene com’è la situazione”.

Ma l’ipotesi di un confronto Onestini-Soleil è una suggestione oppure la squadra autoriale del GF Vip sta lavorando seriamente per capire se c’è lo spazio per organizzare una simile dinamica? “Il confronto con Luca Onestini – ha proseguito Parpiglia – non nego possa essere un’idea ancora in piedi. Potrebbe essere qualcosa che potrebbe far ragionare per la prima volta in maniera poco lucida la più grande stratega di questa edizione. Bisogna capire se Onestini accetterebbe, secondo me sì”.

“Sarebbe una vendetta”, ha chiosato Rosalinda Cannavò, la fu Adua Del Vesco, che attualmente è al timone di Casa Chi. Ma si torni alle dichiarazioni di Parpiglia e alla situazione Onestini.

Luca Onestini: la relazione con Cristina Porta e l’affondo di Ivana Mrazova

Al momento Luca è impegnato in un reality spagnolo, Secret Story, che volgerà al termine a breve (per questo resta percorribile l’idea di un confronto con Soleil al GF Vip). Nello show ha allacciato un rapporto focoso con la modella Cristina Porta.

Poco prima che intraprendesse tale avventura televisiva, il bolognese ha chiuso, dopo 4 anni d’amore, la storia con Ivana Mrazova che, curiosamente, come sottolineato da Parpiglia, è tornata nelle scorse ore a seguire l’ex su Instagram. Fatto ancor più curioso è che soltanto un paio di giorni fa, la modella ceca ha tuonato su Onestini.

Motivo del disappunto di Ivana? Molti suoi fan l’hanno inondata di segnalazioni circa gli atteggiamenti intimi di Luca e Cristina Porta. “Ragazzi, visto che siete abbastanza in tanti che mi state mandando delle cose imbarazzanti che non mi riguardano più, vi volevo chiedere se potete, di smettere, perché proprio non mi interessano! Grazie!”, ha chiosato Ivana.