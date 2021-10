Le anticipazioni di Amici 21 di oggi hanno notizie buone e notizie cattive, e in entrambe si parla di eliminazioni. Altri due eliminati domenica prossima. Come sempre però si parte con gli ospiti di domenica 24 ottobre 2021: per la parte musicale tornerà in studio Alessandra Amoroso. Anzi, tornerà “a casa”. Ma non sarà l’unica, ci sarà anche un altro ritorno: ospiti anche Pio e Amedeo. Per quanto riguarda gli ultimi eliminati di Amici 21, invece, non sono del tutto a sorpresa. Un’uscita però era stata chiesta a gran voce dal pubblico, che proprio non aveva perdonato la cantante questione.

Flaza è stata eliminata e non per gli errori di cui si è parlato e riparlato. Lorella Cuccarini ha deciso di perdonare la sua allieva nonostante avesse sbagliato più volte, le ha scritto una lettera per motivare la scelta. Flaza non è riuscita a sfruttare al meglio questa seconda grande occasione, perché ha sbagliato di nuovo. Stando alle anticipazioni di domenica 24 ottobre di Amici 21, infatti, salterà fuori che l’allieva ha di nuovo infranto le regole, stavolta non presentandosi alla prova costume. Ed era già successo. Per questo la Cuccarini ha eliminato Flaza, non potendo più passare sopra alle infrazioni.

Purtroppo Flaza non è l’unica eliminata, perché c’è stata anche un’altra uscita, quasi annunciata. Rudy Zerbi ha messo in sfida Giacomo in settimana perché da lui si aspettava maggiore impegno. Non era una vera e propria sfida, il professore stava valutando una sostituzione. Ebbene, Giacomo è stato sostituito ed eliminato. Al suo posto è entrato il nuovo cantante Simone, che vive già in casetta da giorni. Ci sono state altre due sfide: Tommaso e Rea sono stati messi in sfida da Anna Pettinelli, ma hanno vinto entrambi.

C’è stata una gara tra cantanti sugli inediti. A fare la classifica stavolta è stata un’altra grande ospite di domenica 24 ottobre: Giorgia. L’ultimo in classifica è stato Tommaso e dovrà fare un’altra sfida la settimana prossima. Questa la classifica di Giorgia: Albe, Rea, Alex, LDA, Ale, Luigi, Tommaso. Nicol era assente in studio perché ha la febbre. Tutte le maglie sono state confermate, ma le anticipazioni di Amici 21, riportate da Quello che tutti vogliono sapere, non finiscono qui…

Albe e Serena si sono baciati ad Amici! Sono loro quindi la possibile prima coppia della casetta, anche se Luigi e Carola continuano a stuzzicarsi a vicenda. Nella puntata di Amici 21 di domenica prossima Maria mostrerà un video in cui si vedono i baci di Albe e Serena e, come è facile immaginare, Raimondo Todaro non si lascerà sfuggire l’occasione di fare del gossip. Questi baci andranno in onda nei daytime dei prossimi giorni?