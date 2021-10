Alessandra Ciccariello nuova cantante Amici 21, dove l’abbiamo già vista

Ale di Amici 21 è una nuova allieva della scuola. Il suo vero nome è Alessandra Ciccariello, ma ha scelto un diminutivo per farsi conoscere come artista. Si è presentata con la sua chitarra, inseparabile, nello studio di Amici di Maria De Filippi perché Lorella Cuccarini l’ha scelta per una sfida contro Elisabetta Ivankovich. Ale ha vinto la sfida e ha conquistato un banco, lo stesso che Elisabetta ha visto andare via per la seconda volta in due edizioni. La sfida è andata in scena nella registrazione della settimana scorsa e i più attenti avranno riconosciuto la cantante: dove abbiamo già visto Alessandra Ciccariello di Amici 21?

La cantante non è un volto conosciuto per gli appassionati di talent show. Non è passata dagli studi di Maria, ma da un altro talent show. Alessandra Ciccariello ha partecipato a X Factor 2020 ed è arrivata a un passo dai Live. Ha superato brillantemente le Audition, poi ha convinto Hell Raton, giudice delle Under Donna, anche durante i Bootcamp; Ale ha conquistato una delle cinque sedie, ma si è fermata agli Home Visit. Hell Raton non ha scelto la Ciccariello nella squadra per i Live, preferendo a lei altre tre cantanti: Cmqmartina, Mydrama e Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

Manuelito è rimasto colpito dal talento di una giovane Ale, ma evidentemente il talento delle altre tre portate ai Live lo ha convinto di più alla fine. Alessandra Ciccariello prima di Amici ha partecipato a X Factor quindi, senza diventare una concorrente a tutti gli effetti del talent show di Sky, però. Alla fine ha preferito tentare la strada di Amici 21 quest’anno, sperando che sia la sua grande occasione.

Chi è Alessandra Ciccariello, Ale di Amici 21

Alessandra Ciccariello di Amici 21 non è solo cantante, ma anche ballerina. Viene da Portici, è nata a Napoli il 13 settembre del 2003 e ha 18 anni, compiuti da poco. Si è diplomata al liceo scientifico e attualmente risulta iscritta all’Università degli Studi di Napoli Federico II, stando al suo profilo Facebook. Nella sua vita non c’è solo la musica, perché ha studiato anche ballo sin da bambina. A 12 anni ha iniziato a scrivere canzoni. Ha all’attivo già diversi inediti: LV, Cuori in una busta, Disegno te e Cielo aperto. Il suo profilo Instagram è aleciccariello.