Amici 21, perché Flaza non è stata eliminata e Inder sì: i motivi

Flaza non è stata eliminata ad Amici 21: perché? Nella puntata di oggi non è presente in studio, per questo qualcuno potrebbe pensare che Flaza ha lasciato Amici, ma non è così. L’allieva non ha partecipato alla puntata perché ha ancora la maglia sospesa: questo è l’unico provvedimento, al momento, preso da Lorella Cuccarini. Oltre a sequestrarle il telefono. La settimana scorsa Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui c’erano tutte le infrazioni di Flaza, anzi un riassunto di questi. La cantante ha fatto diverse volte ritardo a lezione, ha partecipato in modo svogliato alle stesse e ha usato spesso il cellulare quando non era consentito. Un numero copioso di infrazioni, ma a far arrabbiare ancor di più il pubblico è stato il suo atteggiamento.

Dopo il rimprovero di Maria, Flaza si è sentita vittima di un complotto. Secondo lei infatti non erano molte le infrazioni, oltre alla maleducazione mostrata arrivando tardi a lezione e tenendo gli occhiali da sole. A questo punto la produzione si è sentita in dovere di mostrare il video intero delle infrazioni di Flaza, così lei non ha avuto più modo di ribattere. Solo dopo questo video la cantante ha iniziato a capire i suoi errori e oggi pare averli capiti. Nel frattempo c’è stata l’eliminazione di Inder, inattesa in realtà: il pubblico proprio non se lo aspettava.

La Pettinelli ha deciso di eliminare Inder nonostante lui avesse commesso molto meno errori dell’altra. E soprattutto Inder non ha ribattuto e non ha provato a giustificarsi. Nonostante tutto questo, lui è fuori e l’altra è dentro. Il motivo per il quale Flaza non è stata eliminata è presto detto: hanno due insegnanti diverse e ognuno sceglie per i propri alunni. Inder era alunno della Pettinelli, Flaza invece è seguita dalla Cuccarini, che già lo scorso anno si è guadagnata il soprannome di “mamma chioccia”. Si è dimostrata tale anche quest’anno.

A inizio puntata oggi Maria ha letto una lettera di Lorella Cuccarini a Flaza, invitando entrambe a centro studio. Nella lettera Lorella ha spiegato che non la avrebbe eliminata perché un’eliminazione al primo passo falso vorrebbe dire aver fallito come insegnante. Un suo punto di vista, un suo modo di essere insegnante. Inoltre ha scritto di non conoscere ancora abbastanza Flaza, per questo non sa perché si comporta come si comporta. Insomma, lei vede il ruolo di insegnante un po’ a tutto tondo, vuole insegnarle anche a essere artista fuori dal palco ed essere comprensiva, ma soprattutto vuole darsi del tempo per capire perché sbaglia.

La Cuccarini non ha eliminato Flaza ad Amici, ma ha ancora la maglia sospesa. Al pubblico non è andata già un’altra cosa, però: la maggior parte aveva chiesto l’eliminazione dell’allieva, per questo vedere che invece ha anche ricevuto la produzione del suo inedito è sembrato a tutti un premio non meritato. La Cuccarini, invece, glielo ha fatto ascoltare per metterla davanti al suo sogno: se è questo ciò che vuole fare, allora deve modificare il suo modo di comportarsi.