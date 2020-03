Domenica 22 marzo 2020 ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso

Il Coronavirus non ferma le trasmissioni televisive domenicali. Seppur senza pubblico Mara Venier, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Fabio Fazio continueranno ad andare regolarmente in onda con i rispettivi programmi. Tanti gli ospiti che vedremo (seppur molti via Skype) a Domenica In, Da noi… a ruota libera, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso. Al centro di tutti i format l’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Scopri di più su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Dopo il break della scorsa settimana Mara Venier torna in onda con Domenica In. Sono previsti gli interventi di: Lino Banfi, Renzo Arbore, Gigi D’Alessio, Luca Argentero, Don Antonio Mazzi, Arisa. “Non posso garantire se il programma durerà tre ore e mezzo come sempre. È un tentativo. Io ci metto tutta la mia volontà e la voglia di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene. Vedremo. Speriamo di farcela”, ha spiegato la conduttrice in una recente intervista.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini ospiterà nel suo salotto il giornalista Franco Di Mare. In collegamento invece ci saranno: Flavio Insinna, Gabriele Corsi, Emanuela Aureli, Benedetta Rossi, Sergio Friscia. Si parlerà poi di Costanza, Maria Alessandra e Martina, tre giovani studentesse di lingue orientali che hanno deciso di dare il loro contributo facendo da tramite tra i pazienti cinesi ricoverati e i medici dell’ospedale Spallanzani.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fra gli ospiti in collegamento con Fabio Fazio ci saranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, e l’economista Carlo Cottarelli. Spazio poi ai cantanti Fedez e Mahmood.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso dedicherà gran parte della nuova puntata di Live-Non è la d’Urso all’emergenza Coronavirus. Il programma andrà in onda anche martedì sera: Mediaset ha infatti deciso di rafforzare l’informazione dedicata al Covid-19.