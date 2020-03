Live-Non è la d’Urso in onda domenica e martedì a partire dal 24 marzo 2020

Il Coronavirus non ferma Barbara d’Urso. Dalla prossima settimana il talk show Live-Non è la d’Urso avrà un doppio appuntamento settimanale. Oltre al consueto della domenica lo show sarà trasmesso dagli studi di Cologno pure il martedì sera. Quindi il prossimo 24 marzo Barbarella sarà impegnata nel daytime con Pomeriggio 5 e poi con la diretta serale (dove si parlerà a tutto tondo del Covid-19). A lanciare l’indiscrezione è il sempre informato Tv Blog. Se Pomeriggio 5 continua e Live-Non è la d’Urso raddoppia, resta invece sospeso Domenica Live, l’infotainment domenicale di Canale 5. Al momento in cui scriviamo non è chiaro fino a quando Live avrà una doppia puntata a settimana: com’è noto i palinsesti televisivi continuano a cambiare giorno dopo giorno per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Su Rete 4 niente Quarta Repubblica, sì a Stasera Italia con Barbara Palombelli

Se su Canale 5 c’è il soldato Barbara d’Urso, su Rete 4 si può contare su Barbara Palombelli. La giornalista condurrà una nuova puntata speciale di Stasera Italia lunedì 23 marzo. Il programma sostituirà di nuovo Quarta Repubblica di Nicola Porro: il conduttore è guarito dal Coronavirus ma per precauzione è ancora in isolamento. Su Rete 4 si sposterà Mario Giordano: Fuori dal coro slitterà eccezionalmente a mercoledì 24, evitando così il confronto diretto con Di Martedì e Cartabianca.

Mattino 5 senza Federica Panicucci per fronteggiare l’emergenza sanitaria

Al mattino niente più Federica Panicucci dallo scorso lunedì 16 marzo. Mattino 5 è diventato Mattino 5-Speciale Coronavirus ed è guidato esclusivamente da Francesco Vecchi.