Domenica In torna in onda ma non sarà la stessa: parola di Mara Venier

Dopo il break della scorsa settimana Domenica In torna in tv il 22 marzo 2020. La puntata, però, sarà molto diversa rispetto al solito: nessun ospite in studio ma solo tanti collegamenti via Skype. Sono previsti gli interventi di: Lino Banfi, Renzo Arbore, Gigi D’Alessio, Luca Argentero, Don Antonio Mazzi, Arisa. Zia Mara cercherà di portare un po’ di allegria nelle case degli italiani anche se la situazione è tutt’altro che facile. E in un’intervista a La Stampa la 69enne non ha nascosto una certa paura per la faccenda. Tanto che molto probabilmente il programma durerà meno delle consuete tre ore e mezza.

Domenica In ai tempi del Coronavirus: le dichiarazioni di Mara Venier

“Torno in tv, penso sia giusto cercare di regalare un sorriso in un momento così drammatico, provare ad alleggerire, non sarà facile ma ci provo, anche se non voglio nascondere che in questo momento mi sento molto fragile”, ha ammesso la conduttrice veneziana. “L’azienda mi ha fatto scegliere, mi hanno detto Mara decidi tu. Ci ho pensato e alla fine ho deciso di riprendere anche se ho paura, come tutti credo…”, ha aggiunto. La Venier non ha nascosto già in passato un certo timore per il marito Nicola Carraro, che è un soggetto a rischio per via dell’età e di alcuni problemi polmonari riscontrati anni fa. “Sono giorni che non esco di casa. Lo farò domenica per cercare di regalare un momento di serenità al pubblico che mi vuole bene e sa che non sono capace di nascondere i miei sentimenti. Sono giorni e giorni che non dormo, le notizie sono terribili e non si riesce a vedere la luce, i morti sono così tanti. Un dolore terribile. Per questo dobbiamo stare a casa e starci tutti”, ha ammesso.

Mara Venier in quarantena col marito lontana da figli e nipoti

“Non posso garantire se il programma durerà tre ore e mezzo come sempre. È un tentativo. Io ci metto tutta la mia volontà e la voglia di essere in onda per tenere compagnia al pubblico che mi vuole bene. Vedremo. Speriamo di farcela”, ha poi dichiarato Mara Venier.