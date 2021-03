By

Grandi protagonisti della musica, dell’intrattenimento e non solo per una domenica all’insegna del buon umore con i programmi di Mara Venier, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso e Fabio Fazio

Domenica in

Quella di Domenica 21 marzo 2021 sarà una giornata all’insegna di grandi ospiti nei più importanti programmi del daytime e prime time Rai e Mediaset. La musica, anche questa settimana, sarà l’argomento al centro dell’interesse dei protagonisti presenti a Domenica In e a Da noi… A ruota libera.

Uno fra tutti: Claudio Baglioni. L’artista sarà uno degli ospiti del programma di Francesca Fialdini e con lei ripercorrerà tutta la sua carriera artistica fino ai giorni d’oggi. Come di consueto, l’appuntamento pomeridiano è anche con Canale 5 e il programma di Barbara d’Urso, Domenica Live, e in prima serata con Live – Non è la d’Urso.

Naturalmente, a partire dalle ore 20:00, su Rai 3, tornerà con una nuova puntata anche Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Il conduttore ligure accoglierà, con un’intervista esclusiva, la speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d’America, Nancy Pelosi.

Domenica In: Mara Venier tra talk sui vaccini e artisti di Sanremo 2021

La trasmissione domenicale di Mara Venier si aprirà, come ormai prassi, con il talk dedicato all’emergenza Covid-19. A prendere parte alla discussione sulla situazione epidemiologica e vaccinale sarà il ministro della Salute, Roberto Speranza. Con lui verrà trattato l’argomento dei vaccini e si approfondire la questione che ha tenuto in allerta milioni di italiani: il vaccino AstraZeneca.

Presenti anche l’immunologo Francesco Le Foche, i giornalisti Giovanna Botteri e Alberto Matano e il regista Ferzan Ozpetek.

Dopo lo spazio dedicato al Coronavirus, Mara Venier ospiterà l’attrice Matilda De Angelis, reduce dal successo ottenuto come co-conduttrice durante la prima serata di Sanremo 2021. La giovane presenterà il studio anche il suo ultimo lavoro, la serie tv targata Rai, Leonardo, in onda su Rai 1 a partire da martedì 23 marzo.

A seguire, sarà la volta della musica. Torneranno protagonisti alcuni degli artisti che hanno preso parte al 71° Festival di Sanremo: Bugo, Madame, i Coma_Cose e Ghemon. Tutti i cantanti si esibiranno nel loro pezzo presentato durante Sanremo 2021.

Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini accoglie Claudio Baglioni

Dagli stessi studi Rai di Domenica In, dedicati a Fabrizio Frizzi, a partire dalle 17:20 andrà in onda una nuova puntata di Da noi… A ruota libera, con Francesca Fialdini. Ospite di puntata sarà Claudio Baglioni che ripercorrerà le tappe salienti della sua carriera artistica.

Da Amore bello, passando per Questo piccolo grande amore e Strada Facendo. Il grande cantautore e musicista presenterà anche il suo nuovo progetto artistico e, insieme alla conduttrice, farà rivivere momenti magici della sua quarantennale carriera.

Altra ospite di Da noi… A ruota libera sarà l’attrice Ester Pantano, protagonista della serie tv Rai, Makàri, che con le prime due puntata ha ottenuto un enorme successo di pubblico superando i 6 milioni di telespettatori.

Infine, Francesca Fialdini avrà in studio una donna che racconterà la sua storia straordinaria. Una ballerina di successo, proprietaria di una scuola di danza, che a causa della pandemia si è dovuta reinventare e adesso svolge la professione di matalmeccanica.

Domenica Live e Live – Non è la d’Urso: gli ospiti dei talk domenicali

A Domenica Live ci sarà in studio Sandra Milo, che ha appena compiuto 88 anni, insieme ai figli. Poi ci sarà Patrizia Pellegrino, che è stata appena operata di un tumore e adesso sta bene. E, infine, anche Morena Funari, dopo il suo appello alla moglie di Gianfranco Funari.

Che tempo che fa: una nuova intervista esclusiva per Fabio Fazio

Grande ospite di Che tempo che fa sarà la Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi. Insieme a lei Fabio Fazio compirà un’altra grande intervista esclusiva, dopo aver ricevuto nelle settimane scorse Barack Obama e Bill Gates.

Un’altra importante intervista sarà quella rivolta a Deborah Compagnoni, leggenda dello sci italiano, che torna a parlare di sé dopo 22 anni dal suo ritiro.

Grande spazio sarà dato, come di consueto, all’emergenza Covid in Italia, con gli interventi di Marco Cavaleri, Responsabile della strategia per le minacce alla salute e i vaccini dell’EMA e il virologo Roberto Burioni. Ma anche il direttore de La Stampa, Massimo Giannini. Tra gli ospiti anche il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini e anche il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Spazio all’arte con l’attrice e regista teatrale, Sonia Bergamasco. E per lo spazio musicale sarà ospite uno dei cantanti di Sanremo 2021, Willie Peyote che presenterà la sua canzone, Mai dire mai – La locura, vincitrice del Premio della Critica.

Infine, nell’ultima parte de Il Tavolo, Fabio Fazio ospiterà i consueti amici tra cui il Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ma ritroveremo anche Orietta Berti, Simona Ventura in onda dal 31 marzo su Rai2 con Games of Games – Gioco Loco e Claudio Lippi.