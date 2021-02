By

Un’altra domenica da passare in compagnia dei personaggi tv e delle trasmissioni più seguite dell’ultimo giorno della settimana. Dal daytime alla prima serata tanti saranno gli ospiti che passeranno nei principali talk show delle principali reti televisive. A partire dal primo pomeriggio di Rai uno, inaugurato, come di consueto, da Mara Venier e la sua Domenica In.

Subito dopo, dagli stessi studi Rai, andrà in onda una nuova puntata di Da noi… A ruota libera con Francesca Fialdini che, causa Covid, sarà costretta ancora una volta a condurre dalla sua abitazione. Tanti gli ospiti che ci terranno compagnia sull’a rete ammiraglia del servizio pubblico.

Il prime time invece sarà illuminato dai grandi personaggi che prenderanno parte alla trasmissione di Rai tre di Fabio Fazio, Che tempo che fa.

Dal fronte Mediaset, invece, Canale 5, si accenderà nel pomeriggio con Domenica Live con Barbara d’Urso che rivedremo poi, come sempre, anche durante la prima serata con il talk Live – Non è la d’Urso. Anche in questo caso, tanti saranno i vip che si lasceranno intervistare dalla padrona di casa e accetteranno di essere sottoposti alle domande delle sfere.

Domenica In: gli ospiti di Mara Venier di domenica 21 febbraio

Domenica 21 febbraio si aprirà con il primo pomeriggio di Rai uno e con il consueto appuntamento con la “zia” nazionale, Mara Venier. Nella prima parte di Domenica In, come ormai prassi, si inizierà parlando delle ultime notizie riguardo il Covid-19. In studio ospiti autorevoli con cui la conduttrice approfondirà il tema: il virologo Matteo Bassetti, Francesco Vaia, il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

E poi ancora gli attori Ornella Muti, Laura Chiatti, Carlo Verdone. Luisa Ranieri presenterà la fiction Le indagini di Lolita Lobosco che prenderà il via su Rai uno proprio nella prima serata di domenica 21. Chiara Francini, Mahmood che presenterà il suo ultimo singolo Inuyasha e infine, l’imitatore Vincenzo De Lucia.

Barbara d’Urso: gli ospiti di Domenica Live e Non è la d’Urso

Torna anche l’appuntamento con la domenica di Canale 5 targata Barbara d’Urso. La conduttrice campana farà compagnia ai suoi telespettatori durante il pomeriggio con Domenica Live, sfidandosi con l’happening show di Francesca Fialdini. All’interno del talk tra gli ospiti ritroveremo la cantante Annalisa Minetti e l’ex gieffina Floriana Secondi, insieme all’ex compagno e al figlio.

Il contenitore pomeridiano, inoltre, darà spazio ad alcune rivelazioni circa la morte dell’indimenticato cantanutore morto suicida, Luigi Tenco. Infine, verranno festeggiati anche gli ottanta anni del grande Little Tony insieme alla famiglia.

Passando alla prima serata, Live – Non è la d’Urso ospiterà nella prima parte la neo eliminata dalla Casa del Gf Vip, Maria Teresa Ruta. La conduttrice tv si scontrerà contro le 5 sfere insieme ai suoi figli e finalmente potrà dire liberamente la sua su tutto ciò che è accaduto nel reality e togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Il talk poi continuerà con l’ospitata di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, appena uscito da Il cantante mascherato, che negli ultimi giorni ha espresso delle opinioni molto dure nei confronti di Tommaso Zorzi. Infine, torneranno nuovamente le sfere. In questo caso protagonisti saranno Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. La coppia, uscita insieme dallo scorso GF Vip, sta ancora felicemente insieme ed è da poco andata a convivere.

Fabio Fazio: tra gli ospiti di Che tempo che fa anche Bill Gates

Un nuovo appuntamento con il talk show della domenica di Rai tre che quest’anno sta mettendo a segno un record dopo l’altro. Dopo il colpaccio fatto con l’ospitata esclusiva al 44esimo presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, Fazio riporta a Che tempo che fa l’imprenditore americano Bill Gates. Il programmatore informatico e filantropo era già stato ospite del programma Rai nel 2004.

Torna in esclusiva per presentare il suo nuovo libro “Clima. Come evitare un disastro – Le soluzioni di oggi, le sfide di domani“, uscito proprio il 16 febbraio. L’uomo dopo aver lasciato la Microsoft, da lui inventata nel 1975, ha fondato insieme alla moglie il programma Breakthrough Energy. Entrambi si sono dedicata alla commercializzazione di energia da fonti rinnovabili e altre tecnologie legate al clima.

Oltre a Gates, Fazio ospiterà anche il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori con il quale si discuterà del difficile momento che ancora oggi l’Italia è costretta a vivere a causa della pandemia. In particolare, proprio Bergamo nell’ultimo anno è stato epicentro del più grande focolaio di Coronavirus. Indimenticabili nell’immaginario di tutti i video dei camion dell’esercito che passavano in città per trasportare i morti da Covid.

Largo spazio sarà dato anche al Festival di Sanremo che è in partenza dal prossimo 2 marzo. Per l’occasione, Fazio si collegherà in diretta con Amadeus che, proprio dalla città dei fiori, indicherà tutte le principali novità della 71° edizione.