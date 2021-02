Il Cantante Mascherato, Tigre Azzurra è Platinette: le parole su Patty Pravo

Svelato un altro concorrente della seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Sotto la maschera della Tigre Azzurra si nascondeva Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Un nome circolato nelle scorse puntate tra mille dubbi e ipotesi. L’opinionista tv ha perso lo spareggio iniziale della terza puntata del programma di Milly Carlucci. Tigre Azzurra è stato sconfitto da Orsetto.

Tigre Azzurra e Orsetto non sono stati salvati da nessuno dopo il duetto iniziale dei personaggi con Albano che, per l’occasione, è tornato ad indossare il costume del Leone. La Tigre Azzurra e l’Orsetto si sono così sfidati e il pubblico ha preferito lasciare in gara il secondo con il 74% delle preferenze.

Il momento dello svelamento è stato sorprendente per tutti visto che i giurati ma anche gran parte del pubblico pensava ad un probabile coinvolgimento di Massimo Lopez. Invece sotto la Tigre Azzurra si nascondeva Platinette che una volta tolta la maschera ha ringraziato Patty Pravo, che qualche settimana fa aveva fatto il suo nome.

Dopo lo svelamento il primo pensiero di Platinette è stato tutto per Patty Pravo, vero nome Nicoletta Strambelli:

“È lei la vera presenza. Nicoletta ha intuito attraverso una frase per un disturbo di comportamento alimentare di cui ho sofferto. È la persona che più mi ha aiutato in questo percorso. È difficile pensare ad una diva così generosa. Un giorno sì e uno no mi telefonava con dei suggerimenti. Onorato di avere la sua amicizia. Sono un fan fedele. Lei non ha maschere, non le ha mai avute”

Platinette si riferiva al disturbo compulsivo che ha condizionato la sua vita e che per un lungo periodo l’ha spinto a mangiare in maniera incontrollata. Nell’ultimo periodo Mauro Coruzzi ha perso 30 chili in sei mesi, grazie all’aiuto di una nutrizionista.

Il 65enne ha deciso di dare una svolta alla propria esistenza visto che non riusciva più a muoversi, aveva di continuo gambe doloranti e affanno. Circa un anno fa Coruzzi ha cominciato a prendersi cura di se stesso, cambiando il suo modo di mangiare e facendo dello sport.