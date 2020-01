Mauro Coruzzi dimagrito: Platinette ha perso 30 chili in 6 mesi

Platinette è dimagrita: dieta e nuova vita per Mauro Coruzzi

Drastico cambio di vita per Mauro Coruzzi. L’opinionista tv, conosciuto ai più nei panni di Platinette, è dimagrito parecchio nell’ultimo periodo. In sei mesi ha perso ben trenta chili, grazie all’aiuto di un’esperta nutrizionista. Il 64enne ha deciso di dare una svolta alla propria esistenza visto che non riusciva più a muoversi, aveva di continuo gambe doloranti e affanno. Negli ultimi sei mesi Coruzzi si è preso cura di se stesso, cambiando il suo modo di mangiare e cominciando a fare dello sport. I cambiamenti sono iniziati lo scorso luglio, quando Mauro si è affidato ad un’esperta del settore, con lo studio a Parma, che ha consigliato subito riposo assoluto. Soprattutto perché i chili di più di Coruzzi sono frutto di un problema psicologico che causa fame compulsiva.

Mauro Coruzzi affetto da fame nervosa: la cura per dimagrire

“Il mio problema è tutto di origine nervosa, la mia è fame compulsiva. Mangio anche quando non ce n’è bisogno e il mio disturbo non è genetico, né da associare a una costituzione comunque robusta, ma è di natura psicologica. Per questo so che uno come me, anche se ho raggiunto un buon risultato, la strada è lunga e non si finisce mai: devo stare attento…”, ha spiegato Platinette al settimanale Di Più. Mauro Coruzzi ha iniziato a perdere peso con digiuni depurativi abbinati a una dieta proteica, perlopiù liquida, di integratori e omogeneizzati. “Poi piano piano la nutrizionista mi ha detto che potevo reinserire gli altri cibi, modificandone le quantità”, ha puntualizzato.

Come è riuscito a dimagrire Platinette / Mauro Coruzzi

Ma il giurato di Amici Celebrities sta prendendo pure dei farmaci che diminuiscono il suo senso di fame. “Ora, mangiando poco e tutto, apprezzo di più il cibo. Una regola che cerco di rispettare sempre è quella di posare la forchetta sul bordo del piatto dopo ogni boccone. Assumo un gusto distacco, gusto e prendo il tempo che ci vuole. Prima invece ingurgitavo alla velocità della luce…”, ha ammesso Coruzzi.

Che sport pratica Platinette / Mauro Coruzzi per perdere tanti chili

Non solo dieta, Platinette ha cominciato a praticare attività fisica per perdere peso in maniera veloce. Mauro Coruzzi ha un’allenatrice personale con la quale due volte alla settimana fa lezione di acquagym. “Poi ho comprato un bel tapis roulant e l’ho messo in salotto, dove ogni mattina cammino per circa 20 minuti e ho preso anche una bicicletta e almeno una volta alla settimana faccio il giro della ciclabile”, ha detto.