Domenica 20 ottobre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena

Altro giro, altro ospite: anche quella di domenica 20 ottobre 2019 sarà, televisivamente parlando, una giornata ricca di personaggi celebri. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti, per citare i conduttori più noti della domenica del piccolo schermo italiano, accoglieranno nei loro salotti volti amati del mondo della musica, del cinema, della cultura e dello spettacolo.

Ospiti di Domenica In

Zia Mara è pronta a dare il benvenuto al collega Rai Carlo Conti, al rapper Clementino, al cast de Il Paradiso delle signore e a due attori molto apprezzati dal pubblico del BelPaese: Barbara De Rossi e Alessandro Siani. La conduttrice veneziana adotterà la sua consueta linea: confidenza e familiarità, ossia la formula che le ha permesso di risollevare gli ascolti dello show nell’ultimo anno e mezzo, dopo le difficoltà incontrate dalle sorelle Parodi.

Ospiti di Domenica Live

Barbara d’Urso riceverà nel salotto di Domenica Live Kikò Nalli, che racconterà i dettagli dell’aggressione di cui è rimasto vittima la scorsa settimana a Roma. Si ritornerà poi sul caso Eva Henger-Mercedesz Henger-Lucas Peracchi. La conduttrice partenopea a Pomeriggio 5 ha mostrato una busta proveniente dall’Ungheria. Probabile che tornerà a parlare Eva. Altro tema sarà quello riguardante una star, la cui identità al momento non è stata rivelata, che mostrerà in anteprima assoluta delle foto del proprio matrimonio. A far decollare la rubrica Domenica Alive, ci sarà Flavia Vento nei panni di Marilyn Monroe.

Ospiti Live – Non è la d’Urso

Tutto pronto anche per Live – Non è la d’Urso (ultima puntata in onda la domenica. Il programma trasloca al lunedì a partire dal 28 ottobre). In studio tornerà Panzironi. Altro ritorno sarà quello di Rocco Siffredi, che affronterà le cinque sfere con il figlio. Per le sfere ecco anche arrivare Pupo in compagnia delle sue tre figlie. Altro ospite da novanta sarà Morgan, che interverrà per fare chiarezza sulla questione relativa al suo sfratto.

Ospiti Che Tempo Che Fa

Da Fabio Fazio si respirerà aria holliwoodiana. Nel talk è atteso John Travolta, che ripercorrerà la sua lunga carriera che lo ha portato a diventare un’icona mondiale. Ci saranno poi Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, che hanno firmato il libro “Il coraggio e l’amore. Giustizia per Stefano: la nostra battaglia per arrivare alla verità” in uscita il 22 ottobre. In studio anche Teo Teocoli, Elena Barolo e Benji & Fede.

Ospiti Non è l’Arena

Puntata che si preannuncia scoppiettante quella di Non è l’Arena che vedrà protagonisti di uno scontro-incontro Pamela Prati e Roberto D’Agostino, il numero uno di Dagospia. Ricordiamo che fu proprio Dagospia il portale che fece scoppiare il caso del matrimonio fantasma della showgirl sarda.